哆啦A夢現身台北12區 有機會拿限量徽章

位於捷運西門站6號出口彩虹地景旁的哆啦A夢任意門。（北市觀傳局提供）

2025/06/28 09:36

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市觀光傳播局攜手聯合文創，推出《100%哆啦A夢任意門遊台北》活動，於北市12個行政區設置任意門主題裝置。即日起至9月14日，只要與其中任3個哆啦A夢任意門主題裝置合照貼文，並公開上傳FB/IG完成指定任務，就有機會拿到限量哆啦A夢徽章。

觀傳局長余祥說明，此次於台北市12處特色景點設置哆啦A夢任意門主題裝置，包含新北投車站、士林官邸、花博公園新生園區、大稻埕碼頭、西門町、大安森林公園、大湖公園、南興公園/南港車站、慈祐宮/饒河街、台北自來水園區、貓纜貓空站、市民廣場/台北101，希望透過經典人氣IP魅力，讓遊客深入探索台北市12行政區，跟著哆啦A夢體驗這個城市豐富的人文底蘊及文化內涵。

請繼續往下閱讀...

她說，6月28日到9月14日，民眾只要集滿台北市3個不同任意門裝置物合照貼文，上傳FB/IG並設公開，在內文標記@doraemon100_tour_taipei @taipeitravel #doraemon100Taipei，再到哆啦A夢華山展覽票亭出示貼文，就可以兌換限定哆啦A夢徽章一枚，每日限量100個，每人限兌換一次，發完為止。

觀傳局補充，跟著任意門打卡時，也可以搭配臺北旅遊網《樂遊臺北》主題遊程，安排一日或二日小旅行，利用便捷的大眾運輸走訪12區特色景點。例如，想遠離都市塵囂，不妨從復刻百年風華的新北投車站，散步至北投公園，享受泡湯與美景交織的悠閒時光；或前往深受國內外觀光客喜愛的西門町，拍攝打卡熱點的彩虹地景、造訪百年西門紅樓及充滿美式風情的西門町美國街，體驗多元文化與潮流時尚。

即日起打卡台北市12區任意門景點，有機會拿限量哆啦A夢徽章。（北市觀傳局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法