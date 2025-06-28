郵件量大減...... 廢棄郵筒變盆栽 宜蘭街角創意風景

宜蘭郵局後門警衛室旁，兩座廢棄郵筒變身成小盆栽，綠意盎然，成了街角的一處風景。（記者游明金攝）

2025/06/28 09:24

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市中山路宜蘭郵局後門警衛室旁，兩座廢棄郵筒變身成小盆栽，綠意盎然，成了街角的一處風景。近幾年，電子通訊軟體普遍使用，已沒有人在寄手寫信，郵件量也大幅萎縮，郵筒少了3成以上；郵局表示，郵筒損壞都會回收到倉庫統一銷毀，這兩座郵筒盆栽的創意發想已不可考。

走過宜蘭郵局後門的警衛室，許多人目光被兩座不起眼的郵筒所吸引，廢棄郵筒變身盆栽，種植了許多植物與花卉，搭配著綠、紅色的郵筒的點綴，色彩上更是好看。但廢棄郵筒並不是都能賦予創意與新生，而是回收後統一銷毀，因此警衛室旁的這處郵筒盆栽成了限量版的風景。

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宜蘭郵局副局長歐鴻煊說，宜蘭縣在108年有250座郵筒，現在僅剩165座，減少了3成4，隨著通訊軟體發達，很多人都不寫信、寄信了，郵筒需求量沒那麼大，有些損壞的就回收到倉庫，這2座郵筒比較例外，同仁的巧思與創意成了另類風景。

除了郵筒減少，宜蘭郵局郵件量也在萎縮，宜縣近幾年郵件量最多的是111年的814萬件，但去年僅有778萬件，今年1到6月353萬件，全年可能700萬件，減少了1至2成，而且持續萎縮。歐鴻煊指出，現在的郵件已不是手寫信件，多是帳單、廣告印刷品（包括喜帖），沒人在寫信了，很多帳單也陸續變成電子帳單，廣告變成電子廣告，業者都不寄了，情況只會更加惡化，信件沒有著力點已是一個趨勢。

宜蘭郵局因應轉型，著重於物流系統的開拓，增加包裹與快捷數量。但歐鴻煊表示，現在電商興起，包裹與快捷的量增加，但競爭也很厲害，同業很多有黑貓、大榮等很多貨運，很多人搶電商大餅，還有價位競爭，所以成長有限。

因此，宜蘭郵局在信用好的基礎上，提高服務的要求，例如推出到府收件，以前都被動等人家來寄，這樣無法因應競爭，還有投遞服務也都送上樓，以前沒有這些服務，希望開闢出新的道路。郵局雖然有作壽險資金房貸放款，但有比例限制，不像銀行那麼多，貸款利息不是主要業務，比較吃虧。

宜蘭郵局後門警衛室旁，兩座廢棄郵筒變身成小盆栽，綠意盎然，成了街角的一處風景。（記者游明金攝）

宜蘭郵局郵件量萎縮，郵筒也減少三成以上。（記者游明金攝）

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