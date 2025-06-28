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    這天恐創今年高溫！氣象專家：下週颱風恐接力生成

    氣象專家指出，今、明兩天各地多雲到晴，西半部地區及其他山區午後有短暫雷陣雨，且南部地區及中部以北山區將會有局部大雨。至於未來一週仍將持續高溫炎熱，天氣「熱如盛夏」，且目前預估下週二、三有機率創今年高溫。（資料照）

    氣象專家指出，今、明兩天各地多雲到晴，西半部地區及其他山區午後有短暫雷陣雨，且南部地區及中部以北山區將會有局部大雨。至於未來一週仍將持續高溫炎熱，天氣「熱如盛夏」，且目前預估下週二、三有機率創今年高溫。（資料照）

    2025/06/28 08:59

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今、明兩天各地多雲到晴，西半部地區及其他山區午後有短暫雷陣雨，且南部地區及中部以北山區將會有局部大雨。至於未來一週仍將持續高溫炎熱，天氣「熱如盛夏」，且目前預估下週二、三有機率創今年高溫。另外包含菲律賓東方海面、關島北方及日本東南方海面下週雖可能陸續出現熱帶擾動或颱風，但目前預測侵台機率低。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖地區大多為多雲到晴天氣；午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其是南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

    「林老師氣象站」提到，各地白天高溫炎熱，新北市、花蓮縣及彰化以南縣市今日均有出現36度高溫的機會，請加強注意。避免非必要的戶外活動、勞動及運動，以及注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至下週一各地為晴午後多雲，天氣炎熱；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地偶受影響，有局部大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等）的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。今日各地區氣溫為：北部21至36度、中部20至35度、南部21至36度、東部21至36度。

    吳德榮表示，下週二起至下下週一水氣略減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。且天氣「熱如盛夏」、紫外線強，要注意防曬、防中暑；目前預估下週二、三有機率創今年高溫。

    吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，大約下半週起在關島北方及琉球南方，先後有「輕颱」發展成形，但都向東北遠離。

    吳德榮也指出，根據歐洲系集模式顯示，下下週一從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的「輕颱」存在機率，最高則分布在琉球東方至日本東南方海面，但也僅達30%，顯示其模擬生成位置很分歧、影響台灣的機率大幅降低。最新美國系集模式亦呈現分歧如「天女散花」狀的模擬路徑。

    「林老師氣象站」提到，各地白天高溫炎熱，新北市、花蓮縣及彰化以南縣市今日均有出現36度高溫的機會，請加強注意。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」提到，各地白天高溫炎熱，新北市、花蓮縣及彰化以南縣市今日均有出現36度高溫的機會，請加強注意。（圖擷自臉書）

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