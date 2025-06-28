蛇年天貺日逢虎爺生日 廖大乙：做3事轉好運、招貴人

民俗專家廖大乙建議天貺日把存和印章拿來曬太陽，可請玉帝加持補財庫添財氣。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/28 07:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕後天是農曆六月初六天貺日，也是虎爺生日，民俗專家廖大乙表示，天貺日玉帝會下凡，想增加財運和貴人運，有3事要做，包括：曬存摺印章15分鐘，請玉帝加持補財庫；記得布施，有捨會更有得；當天不要罵人，否則反傷自己。此外，有民間信仰的人，可準備鴨蛋和生豬肉拜虎爺，請其幫轉運、避小人。

廖大乙指出，下週一就是農曆六月初六，這一天是天貺日，也有人稱「天貺節」，這一天是開天門、玉皇大帝下凡來聆聽人們的心願，因此有宗教信仰的人，可把握天貺日向玉帝祈求補財庫、添貴人緣。想要財運轉好的人，可在這一天上午7點到下午1點之間，將存摺、印章拿到太陽下曬1刻鐘，也就是15分鐘，記得須先雙手合十向玉帝稟告，靈動力會更強。另希望吸收更強的正能量的人，也可不戴帽曬15分鐘太陽，若陽光太強，可選7到9點時段。

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廖大乙說，今年是雙春閏六月的蛇年，蛇排第6生肖，天貺日有兩個6，代表「六六大順」，但請玉帝或其他神明相助，前提都是要自己先努力，並且要「捨來運轉」、「有捨才有得」，因此這一天若能布施，捐錢、捐血都能增添天助的力量。

此外，天貺日是玉帝下凡日，祂會幫人們加持，也會檢視大家的作為，這一天遇到不如意、不順眼的事記得忍住脾氣，不要開口罵人，否則可能反傷自己。

廖大乙也說，農曆六月初六也是民間信仰中的虎爺生日，虎爺有辟邪、招財和鎮宅的能力，因此想請虎爺幫忙驅趕小人，也幫自己轉運添財氣，可準備生豬肉和當供品，生豬肉可祭小人，鴨蛋則是請虎爺幫忙轉運。

以上為民俗說法 僅供參考

農曆六月初六天貺日，相傳是玉帝下凡日，不戴帽曬一下太陽，可增加正能量。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙說今年是排第六生肖的蛇年，在兩個六的日子，最好布施，有捨才有得。（廖大乙提供）

農曆六月初六也是虎爺生日，可準備生豬肉和鴨蛋拜虎爺，請虎爺幫忙轉運和驅小人。（資料照）

古人在天貺日陽光強的白天曬書，現代已少有人這麼做。（記者陳鳳麗攝）

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