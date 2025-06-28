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    各地炎熱高溫恐破36度 午後留意局部雷陣雨

    今日天氣炎熱，各地高溫普遍在31至35度，尤其是大台北地區、彰化、雲林、高屏近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，氣象署也對新北、彰化、雲林、高雄、屏東、花蓮等6縣市發布高溫資訊。（資料照）

    今日天氣炎熱，各地高溫普遍在31至35度，尤其是大台北地區、彰化、雲林、高屏近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，氣象署也對新北、彰化、雲林、高雄、屏東、花蓮等6縣市發布高溫資訊。（資料照）

    2025/06/28 06:53

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（28日）各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍會較縮小，以山區及近山區平地的機率較高，但南部地區及中部以北山區仍有局部大雨發生的機率，請留意午後天氣變化，外出攜帶雨具以備不時之需。

    今日氣溫方面，各地天氣炎熱，高溫普遍在31至35度，尤其是大台北地區、彰化、雲林、高屏近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，氣象署也對新北、彰化、雲林、高雄、屏東、花蓮等6縣市發布高溫資訊，其中屏東、花蓮亮橘燈，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。氣象署提到，今日中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約23至25度。

    氣象署提醒，清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

    氣象署提到，近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，但其發展強度、位置及個數有較大不確定性，氣象署將持續密切觀察低壓帶中熱帶系統發展動態。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，全台風速偏弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

    未來天氣方面，週日各地大多為多雲到晴，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

    下週一至下週三太平洋高壓增強，各地大多為晴到多雲，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    下週四至下週五各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨、上午及夜間南部地區亦有零星短暫陣雨。

    下週六至下下週一南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    24 ~ 35 25 ~ 33 26 ~ 33 25 ~ 31

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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