06/28 各報重點新聞一覽

立法院民眾黨團推動「法庭直播」，昨聯手國民黨團在立法院院會三讀通過「法院組織法部分條文修正案，民進黨團表示反對法庭直播。（記者陳逸寬攝）

2025/06/28 06:32

自由時報

法庭直播立院三讀 法界反彈 藍白聯手通過 公布後3個月施行

立法院民眾黨團推動「法庭直播」，昨聯手國民黨團在立法院院會三讀通過「法院組織法部分條文修正案」，明定法庭直播規定，在法律審（最高法院、大法庭）採「原則公開、例外不公開」，在事實審（高等法院、地方法院）則採「原則不公開、例外公開」方式公開播送，修正案自公布後三個月施行。

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罷綠連署逾7成造假 國民黨中市書記長等34名黨工起訴

國民黨今年初由中央黨部下令發起以罷制罷行動，台中市黨部在一月廿三日招來卅二名黨工，由黨部書記長陳劍鋒協助，第一組總幹事伍康龍指導，在黨部二樓用藍黑筆交替抄，且下令不能抄八十歲以上老黨員，偽造罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純的提議人共四二五八份，造假率各逾七十二％，台中地檢署昨天依違反個人資料保護法、假冒提議等罪名起訴陳劍鋒等卅四人。

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地球村負責人拒還3千萬 逼還權狀 暴打女牙醫 藏鏡人、竹聯大哥落網

廿一歲男子周子鈞上月間到台北市松山區一家牙醫診所，藉口洗牙太痛，凶狠出手二十多拳，把沈姓女牙醫打得滿臉是血、眼窩嚴重骨折。警方查出，全案是藏鏡人找黑幫教訓恐嚇女牙醫的預謀犯行，目的疑是想賴債及取回房產權狀，前天兵分十一路搜索，拘提「地球村美日語補習班」負責人陳中義、竹聯幫靜安會大哥「夏安」夏尉瀧、律師閻道至及黑幫小弟等六人到案，依組織犯罪、恐嚇取財未遂、重傷害未遂等多罪送辦。

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聯合報

2周內 美擬與10國敲定貿易協議

美國商務部長盧特尼克廿六日透露，白宮預計未來兩周與十個主要貿易夥伴達成協議，財政部長貝森特廿七日表示，與其他國家的各項協議，可能在美國勞動節（九月一日）連假前完成，暗示一些協議可能是在七月期限後達成，這也呼應白宮新聞秘書李維特稱七月九日期限「並不要緊」的說法。

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「罷免若成功 民主一場空」韓國瑜首站台 助講反罷免

大罷免七月廿六日投票，立法院長韓國瑜昨晚首度站台反罷免，替桃園立委萬美玲、呂玉玲助講；韓國瑜表示，大罷免不是民主政治，而是真正的政治鬥爭，「大罷免若成功，台灣民主一場空」，呼籲鄉親投不同意票，要遠遠壓倒性領先罷免票。

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中國時報

美關稅大限 擬展延至9月1日

美國「對等關稅」90天暫緩期預定7月9日截止，眼看距離這個大限僅剩10多天，許多國家與美方卻還未完成談判，面對的壓力愈來愈大。美國財政部長貝森特透露，川普政府正推進多項貿易協議談判，目標是在9月1日勞動節前完成談判。這意味暫緩期截止日，將往後展延。

詳見美關稅大限 擬展延至9月1日。

教育部同意3校醫學系擴招

國內醫學生總量管制以1300名員額為準，教育部同意清華大學、中興大學與中山大學等3校的學士後醫學系，6月起將公費生改為自費一般生，且招生名額由原本的23名增至35名，此舉引發醫界反彈，憂心將對醫療體系和醫學教育品質造成重大影響，也提到韓國醫生大罷工事件應引以為鑑。

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台中地檢署偵辦罷綠委何欣純、蔡其昌涉幽靈連署案，昨起訴國民黨台中市黨部34名黨工。（記者蔡淑媛攝）

「地球村美日語補習班」負責人陳中義昨被拘提。（記者王定傳攝）

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