軌道專家會診高雄捷運、輕軌 要求貼回脫落反光條

軌道專家會診高雄捷運、輕軌無重大缺失，要求貼回脫落反光條。（交通局提供）

2025/06/27 22:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕軌道專家們今（27）日會診評鑑高雄捷運、輕軌，雖無重大立即改善事項，但仍有一般待改善部分，包含降低客訴數量及輕軌C21站逆行側號誌設備箱體邊角有反光條脫落等事項，市府與捷運公司承諾儘速要求和改善。

高雄市交通局今天也同時公布去年度高捷公司，實現疫情後首度止虧轉盈的財報，分析主歸功於多場大型演場會及活動，所帶動的運量，今年有世運主場館及巨蛋演唱會，以及高雄燈會「吉伊卡哇」冬日遊樂園等，加上TPASS月票助攻下，去年平均日運量高達21.3萬人次，較前年增加約2成。

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此外，高雄新車站、美麗島、三多商圈等多方挹注下，終於達到約7000萬元盈餘，軌道專家學者們得知止虧為盈，同時建議高捷公司強化成本及費用控管。

對於近來捷運有部分設施、設備，出現故障或異常狀況，造成列車延誤，專家們也提出相關建議，期望持續提升高雄捷運輕軌的營運品質。

召集人交通局副局長劉建邦表示，高雄輕軌成圓後運量持續成長，帶動高雄市公共運輸使用率突破10%，未來配合高雄捷運黃線、岡山路竹延伸線及小港林園延伸線等重大交通建設，將持續提高民眾大眾運輸使用率，使高捷公司逐步邁向永續經營目標。

交通局強調，將持續推廣高雄通勤季票等措施，透過捷運、輕軌、公車、客運、渡輪，YouBike等運具間轉乘，並與高雄市重大軌道建設同時推進，打造便捷、舒適又永續的大眾運輸環境，讓市民移動輕鬆又安心。

軌道專家會診高雄捷運、輕軌無重大缺失。（交通局提供）

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