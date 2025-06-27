國道上驚喜視角》彰化人眼中玉山奇景 峰峰相連

國道彰化路段也可以看到玉山主峰、北峰、北北峰連線，非常清楚。（陳明雄提供）

2025/06/27 22:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕玉山是台灣第一高峰，也是東亞第一高峰，社群網路天天都有人貼出看到玉山的最新地點。而「人像咖啡」達人陳明雄也貼出在國道看到玉山，就是在國道1號接國道3號，或是接台76線，只要往南投方向看去，就可以看到玉山！

陳明雄說，他在自家彰化市彰草路，只要清晨，天氣好，空氣好的日子，就可以在頂樓看到玉山，他幾年前也曾經拍照貼文，證明自己所言不假。

請繼續往下閱讀...

陳明雄表示，他以前曾經向友人提出曾開車在國道上，也可以用肉眼就看到玉山，許多人都不相信，因為，國道彰化路段用路人這麼多，如果真的看得到，早就被民眾看到了。

由於近日來的晚間會下點小雨，為天空洗去灰塵，果然，他在國道1號接國道3號，或是接台76線，往南投方向看過去，就可以看到玉山，尤其是一口氣可以看到玉山主峰、北峰、北北峰連線，真的是太過癮了，有次他請坐在副駕駛座友人拍下來，就是為了用照片證明，國道真的可以看到玉山！

陳明雄說，在彰化許多地方都可以看到玉山主峰，也成為彰化人生活的一大樂趣，但要在國道拍下玉山，則要有點運氣，還要副駕駛座上有人，才能在他第一時間發現後，就趕快拍下來，身為台灣人，能夠在彰化自家，以及國道彰化段都能遠望玉山，真是太幸福了。

國道彰化路段也可以看到玉山主峰、北峰、北北峰連線，非常清楚。（陳明雄提供）

國道彰化路段也可以看到玉山主峰、北峰、北北峰連線，非常清楚。（陳明雄提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法