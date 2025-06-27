行人過馬路滑手機影響交通安全 交通部：員警可開罰

行人過馬路滑手機，恐會吃上罰單。示意圖。（美聯社檔案照）

2025/06/27 22:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長陳世凱日前接受媒體訪問，提到行人過馬路應專心、慢慢走滑手機是不對的；交通部今天（27日）說明，若影響交通安全，現場執勤的員警可依個案判斷，依法處理或開罰。

交通部長陳世凱日前上節目提到「行人過馬路要快速通行，慢慢走很不OK」」及「行人過馬路滑手機是不對的，會被抓」，引發路權團體批評。交通部常務次長林國顯今天補充說明，強調道路是大家共同使用的空間，大眾關心的行人穿越時使用手機的狀況，「我們的態度很清楚，因為使用手機而影響自身或其他人的交通安全，甚至造成交通秩序混亂，這樣的行為當然是不妥當的」。

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林國顯表示，現行的「道路交通管理處罰條例」第78條就已經有相關的規範，如果真有已經影響交通安全的情況，現場執勤的員警可以依個案判斷，依法處理、開罰。

路權團體「還路於民」也發表聲明呼籲，呼籲中央及地方政府應致力打造一個讓人可以用自己舒服的速度行走的用路環境和用路文化，而非「要求行人不能慢慢走」，或「要求行人快速通過」。

「還路於民」也表示，政府應加速各地行人路網、自行車路網、大衆運輸網路的建設；將「零死亡願景」及「用路人階序」納入國民課程綱要，並依此作爲駕訓考照的改革基礎，亦即「傷害力越大的用路人需負起越多責任，來保護其他用路人」及「最脆弱的用路人需享有最高道路優先權」。

最後，「還路於民」表示，應針對「開車使用手機的駕駛行爲」及「行人空間的違停和車輛行駛行爲」嚴格取締執法及宣導；車窗透光率不分新舊車全面納管，確保駕駛前方、前側方視野有70%以上透光度，也有助於用路人之間的視線溝通及員警對於危險駕駛行爲的及早辨識。

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