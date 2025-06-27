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    200元換300元！北市「重南書香券」開賣 使用至8/31

    北市商業處、北市重南書街促進會舉辦「重南Fun書假x悅讀新樂章」系列活動。（北市商業處提供）

    北市商業處、北市重南書街促進會舉辦「重南Fun書假x悅讀新樂章」系列活動。（北市商業處提供）

    2025/06/27 22:25

    〔記者董冠怡／台北報導〕數位時代挑戰來勢洶洶，台北市中正區重慶南路書店街堅守閱讀傳統。北市商業處、北市重南書街促進會舉辦「重南Fun書假x悅讀新樂章」系列活動，「重南書香券」即起開賣至7月13日，加大券限量3000份，民眾可以新台幣200元換到價值300元的書香券，週一至週五於天龍圖書、週六及週日至黎明書局前購買，使用至8月31日。

    台北市重南書街促進會理事長沈榮裕表示，「重南書香券」與27間店家合作，民眾可暫且放下手機、手遊及網路，走進書海中，也可帶著孩子參加「小小書店員」，體驗書店服務流程，今年另延續「ESG書籍捐贈計畫」，可將二手書籍投入天龍圖書設置的捐書箱，由公益團體運用。

    詳細活動資訊至「台北市重南書街促進會」、「台北市商業處-我是商Ya人」臉書粉專查詢。商業處補充，隨著網路崛起和閱讀習慣改變，店家因時制宜轉型為複合式經營，讓書籍結合文創商品、咖啡、麵包店，多元主題行銷，宣傳書街獨特文化魅力。

    「重南書香券」與27間店家合作，民眾可暫且放下手機、手遊及網路，走進書海中。（北市商業處提供）

    「重南書香券」與27間店家合作，民眾可暫且放下手機、手遊及網路，走進書海中。（北市商業處提供）

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