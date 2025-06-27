無人機玩家注意 台中禁飛場域+7

台中市政府提供遙控無人機操作限制說明。（台中市政府提供）

2025/06/27 22:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕越來越多人玩無人機，台中市政府交通局今年首次修正遙控無人機禁限區域公告，新增7處禁飛場域，包含佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院、光田醫療社團法人光田綜合醫院（向上院區）、國軍營區、中華電信台中英才電信園區、北屯區北屯國小、中部科學園區台中園區等場域設施，修正後台中市禁限區域共471處，6月25日起生效，今年目前已開罰9件違規案。

交通部民用航空局統計截至今年5月，台中市遙控無人機註冊約4000架，操作證總數約3400張。自2020年民用航空法無人機專章開始實施到2024年，台中市政府已舉發24件違規案，今年目前已開罰9件違規案，違規地點和活動項目，包含人群聚集之大型活動現場、於日落後日出前進行遙控無人機飛航活動、未註冊所有的逾250克重遙控無人機等，依法開罰3至30萬元。

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交通局長葉昭甫說，台中市遙控無人機飛行空域採原則開放、例外禁止方式管理，並配合交通部民用航空局圖資更新期程，持續滾動修正公告禁飛場域，此次新增7處禁限區域（其中包含中央機關辦公處1處、醫院2處、國軍營區2處、學校1處及通訊相關基礎設施1處）、修正9處禁限區域及刪除3處禁限區域，遙控無人機禁止飛航區域，已自6月25日起生效。

葉照甫說，民眾從事遙控無人機活動前，務必事先確認是否處於禁止飛航區域，務必遵守相關規定，謹記「五要五不要」原則。「五要」就是要在白天飛行、要在視距內進行操作、要低於400呎活動、要隨時監視遙控無人機的飛航及其周遭狀況、要遵守管理規則的操作限制。

「五不要」為不要與其他航空器、建築物或障礙物接近或碰撞、不要投擲或噴灑物件、不要裝載危險物品、不要在人群或室外集會遊行上空活動、不要同一操作人同一時間控制2架以上遙控無人機。

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