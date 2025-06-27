對抗炎夏！常溫飲料10分鐘降5度 他驚呼：像手搖少冰

網友分享濕紙巾降溫奇招，示意圖。（情境照）

2025/06/27 23:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日，如何讓常溫飲料變涼？網友發文分享，只需一張濕廚房紙巾包住飲料，再放進冰箱，就能在短時間內有效降溫。他以蘋果汽水實測，包上濕紙巾的飲料比未包覆的低了約5度。貼文曝光後，引起網友熱議。

昨日網友在Dcard發文分享，最近從朋友那裡學到一個簡單又實用的降溫小技巧。當家中沒有冰塊，卻又想喝冰涼的飲料時，只需用濕的廚房紙巾包住常溫飲料，再放進冰箱冷藏，就能達到快速降溫的效果。他實測兩瓶蘋果汽水，一瓶使用濕紙巾包覆，另一瓶則未處理，冷藏十分鐘後，未包覆者約25度，而包濕紙巾的則降至約19至20度。

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原PO指出，雖然看起來只是數字上少了幾度，但實際握在手中，明顯能感受到「一個像是手搖少冰，一個還是常溫」的差別，尤其是在外出曬太陽回家後，這樣的冰涼感受格外讓人滿足。

貼文曝光後，許多網友也分享自己的降溫方法，「我都直接冰冷凍庫，結果隔天才想起來變冰塊」、「我是直接整瓶跟小的保冷劑一起放到冰霸杯裡面，還蠻常會變冰沙的」、「我是鐵鋁罐有這麼用過，包著進冷凍」、「幹嘛浪費一張紙巾，直接設鬧鐘丟冷凍庫最快了」。

不少網友也好奇這方法背後的原理，對此有人解釋，「熱傳導性，水大於空氣，所以帶走熱量的速率也就變快了」。而過去，社交網站Reddit也曾有人分享類似的實驗，「把一張濕紙巾包在飲料外面，然後放進冷凍庫，大約15分鐘就能喝到冰涼的飲料！效果會依照你家冷凍庫的溫度、飲料大小、紙巾濕度而有所不同」。

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