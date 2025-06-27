週六還是熱！高溫衝36度 午後雷雨區縮小

週六各地多為多雲到晴，午後留意局部短暫雷陣雨；示意圖。（記者田裕華攝）

2025/06/27 22:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（28日）天氣與今天相似，各地多為多雲到晴，高溫約31到35度。午後短暫雷陣雨降雨範圍較為縮小，但仍需留意局部大雨。紫外線各縣市可達到過量甚到危險等級。

中央氣象署預報，週六各地多為多雲到晴，東南部及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍會較為縮小，以山區及近山區平地的機率較高，不過南部地區及中部以北山區仍有局部大雨發生的機率，須留意午後天氣變化，外出攜帶雨具備用。

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氣溫方面，週六各地天氣炎熱，高溫普遍在31到35度，大台北地區、中南部近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生機率，外出請做好防曬，多補充水分。至於各地低溫約23到25度。離島方面，澎湖氣溫26到32度，金門氣溫26到32度，馬祖則為26到31度。

未來天氣變化方面，天氣風險公司指出，週末台灣附近低壓多、大氣不穩、水氣多，天氣為晴午後多雲雷陣雨，山區易有較大雨勢，西半部平地有局部短暫雨。下週受高壓籠罩，維持時晴午後短暫降雨的天氣，白天也將持續高溫。

紫外線方面，週六花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、連江縣、金門縣、澎湖縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風，全台風速偏弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

週六各地高溫約31到35度，大台北地區、中南部近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週六花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、連江縣、金門縣、澎湖縣為「危險級」，其他縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

週六天氣炎熱，屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號。（擷取自中央氣象署網站）

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