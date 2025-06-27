雨水加持！關廟綠竹筍產量激增 加工供應全聯、全家

關廟綠竹筍收成明顯增加，果菜生產合作社單日到貨量都破萬斤，工作人員忙碌不已。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/27 20:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕接連的降雨滋潤，台南關廟綠竹筍的收成激增，近來果菜生產合作社的每天到貨都破萬斤，市場爆量湧現，因此啟動真空包裝加工，供應全聯、全家等通路，協助穩定價格。

關廟的綠竹筍是地方產業三寶之一，之前因溫度偏低，影響生長，接著又雨水不足，採收期延遲，農民乾著急。

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炎夏高溫，加上鋒面報到，以及午後陣雨，讓綠竹筍的收成明顯增加，進入盛產，集貨場交易熱絡。

關廟果菜生產合作社經理曾俊達表示，最近一週的單日到貨量平均1.2萬斤，與以往同期差不多，收成已經回穩，但主要產季也來到最後階段。

曾俊達說，目前收成主力的「筍母筍」已進入尾聲，接著是「返頭筍」，但相對之下，產量會比較不一定，未來市場供需的影響程度，仍待觀察，但由於綠竹筍大出，各等級收購均價每斤36元左右，已有下滑，因此透過加工，紓解市場賣壓。

綠竹筍到貨後，會依照規格大小，以及出菁與否，進行分級，運往中、北部銷售；現場也一併啟動真空包裝的加工作業，忙碌不已。

曾俊達指出，加工產品包含帶殼筍、切塊筍，還有筍粒、筍茸等，以內銷為主，並供貨全聯賣場、全家超商，積極推廣地方特色。

關廟綠竹筍收成明顯增加，近來果菜生產合作社平均單日到貨量1.2萬斤。（記者吳俊鋒攝）

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