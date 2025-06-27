運動員因「巨鵰」意外爆紅！他被成人平台開價1600萬挖角

歷年來在運動場上，有許多選手因「巨鵰」而受世界矚目。（擷取自X、Threads）

2025/06/27 23:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國田徑選手克里斯羅賓森（Chris Robinson）25日在捷克參加世界田徑巡迴賽男子400公尺跨欄決賽時，因運動短褲設計問題，意外露出「超大巨鵰」，走光影片在世界瘋傳，驚人尺寸更讓網友笑稱，「面子裡子都贏了」。不過除了克里斯羅賓森，歷年來在運動場上，還有許多選手因「巨鵰」而受世界矚目。

2024巴黎奧運的撐竿跳賽事中，法國選手阿米拉迪（Anthony Ammirati）在預賽挑戰5米70的高度時，雖然雙腿都已經成功跳過，不過最後卻因下面「太大包」，意外擦撞橫桿，導致橫桿掉落在地，無緣晉級。

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阿米拉迪的比賽影片也在全球瘋傳，網友紛紛笑回，「輸了高度，贏了長度」、「撐杆跳是他的特長，但他輸的原因是因為他特長」、「雖敗猶榮」，甚至成人平台SWAG還開價50萬美金（約1600萬台幣）來尋求合作，引發網友熱議。

2022年世界田徑U20錦標賽的400公尺賽跑中，義大利18歲十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）在比賽原先就領先位置，然而就在進入最後衝刺的時刻，諾尼諾的「小兄弟」卻不斷探出頭來，令他不斷用手喬自己褲檔，速度也明顯變慢，不幸從領先變成墊底，以51秒57的成績排在最後一名，不過也讓他在全球爆紅。

Mundial de atletismo sub20, Cali （Colombia）. Última serie de los 400 metros del decatlón.



El italiano Alberto Nonino （18 años）, por la calle cinco, empieza muy bien pero acaba entrando último.



Iba con la minga fuera. Literalmente #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/u3Jx8yLaz0 — David Sánchez de Castro （@SanchezdeCastro） August 3, 2022

克里斯羅賓森在跨欄比賽中露出「超大巨鵰」。（擷取自chris.robinson._/IG）

阿米拉迪在5米70撐竿跳時雙腿已經跨過，但下體太大包不慎擦撞橫桿，無緣晉級。（擷取自Threads）

諾尼諾在400公尺比賽中「小兄弟」不斷探出頭來，讓他無法專心淪為墊底。（擷取自@SanchezdeCastro/X）

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