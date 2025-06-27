運動員因「巨鵰」意外爆紅！他被成人平台開價1600萬挖角
歷年來在運動場上，有許多選手因「巨鵰」而受世界矚目。（擷取自X、Threads）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國田徑選手克里斯羅賓森（Chris Robinson）25日在捷克參加世界田徑巡迴賽男子400公尺跨欄決賽時，因運動短褲設計問題，意外露出「超大巨鵰」，走光影片在世界瘋傳，驚人尺寸更讓網友笑稱，「面子裡子都贏了」。不過除了克里斯羅賓森，歷年來在運動場上，還有許多選手因「巨鵰」而受世界矚目。
2024巴黎奧運的撐竿跳賽事中，法國選手阿米拉迪（Anthony Ammirati）在預賽挑戰5米70的高度時，雖然雙腿都已經成功跳過，不過最後卻因下面「太大包」，意外擦撞橫桿，導致橫桿掉落在地，無緣晉級。
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阿米拉迪的比賽影片也在全球瘋傳，網友紛紛笑回，「輸了高度，贏了長度」、「撐杆跳是他的特長，但他輸的原因是因為他特長」、「雖敗猶榮」，甚至成人平台SWAG還開價50萬美金（約1600萬台幣）來尋求合作，引發網友熱議。
2022年世界田徑U20錦標賽的400公尺賽跑中，義大利18歲十項全能選手諾尼諾（Alberto Nonino）在比賽原先就領先位置，然而就在進入最後衝刺的時刻，諾尼諾的「小兄弟」卻不斷探出頭來，令他不斷用手喬自己褲檔，速度也明顯變慢，不幸從領先變成墊底，以51秒57的成績排在最後一名，不過也讓他在全球爆紅。
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Mundial de atletismo sub20, Cali （Colombia）. Última serie de los 400 metros del decatlón.— David Sánchez de Castro （@SanchezdeCastro） August 3, 2022
El italiano Alberto Nonino （18 años）, por la calle cinco, empieza muy bien pero acaba entrando último.
Iba con la minga fuera. Literalmente #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/u3Jx8yLaz0
克里斯羅賓森在跨欄比賽中露出「超大巨鵰」。（擷取自chris.robinson._/IG）
阿米拉迪在5米70撐竿跳時雙腿已經跨過，但下體太大包不慎擦撞橫桿，無緣晉級。（擷取自Threads）
諾尼諾在400公尺比賽中「小兄弟」不斷探出頭來，讓他無法專心淪為墊底。（擷取自@SanchezdeCastro/X）