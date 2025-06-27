板橋新埔民生下水道工程滲水 捷運局：無下陷疑慮 持續監測

環狀線新埔民生站前方的地下道工程，今日中午起開始大量滲水，消防局、捷運局等單位進駐搶救。（摘自山田摩衣臉書）

2025/06/27 20:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於環狀線新埔民生站前方的地下道工程，今日中午起開始大量滲水，消防局、捷運局等單位進駐搶救，而且原本位於民生路三段單號側的開挖處，陷坑不斷擴大，議員山田摩衣、周勝考均接獲民眾擔心，要求施工的捷運工程局

搶救避免造成地層下陷，捷運局表示，27日上午11點西側深度開挖時出現漏水情形，捷運局啟動緊急應變措施，先將開挖土方回填，並補灌混凝土，並無下陷疑慮，現場數據持續監測中。

請繼續往下閱讀...

山田摩衣表示，捷運局已進行緊急搶救中，沒有人員受傷受困，但附近民宅店家都很擔心安全，她現場發現騎樓地板有疑似已經下陷，店家說早上門還能關，現在門已經關不起來，市府應儘速說明現場地質監控狀況，並積極搶險避免建築傷害擴大。

周勝考也表示，民生路地下道工程發生滲水並導致地層下陷情形，造成居民不安與關切，他要求捷運局調查事發原因並迅速進行應變處置，防止災情擴大，他指出，該施工區域車流複雜，人行穿越馬路形同冒險，已有多起交通事故發生，如今工期延宕，對於沿線行車空間造成瓶頸，也導致人行通行不便與店家營運困擾，居民都期待能早日完工。

新北捷運局表示，現場無地層下陷疑慮，施工單位持續監測中。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法