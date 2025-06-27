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    醫學生擴招爭議 教育部：學士後醫名額總量管制內

    教育部。（記者林曉雲攝）

    教育部。（記者林曉雲攝）

    2025/06/27 19:51

    〔記者林曉雲／台北報導〕對於11個醫師團體聯合聲明反對醫學生擴招，教育部今（27日）說明，清華大學、中山大學、中興大學係配合衛福部公費計畫設立學士後醫學系，因衛福部今年不再續辦公費計畫，教育部在核配的1300個名額內，核給3校各35個名額，並未有擴招一事。

    教育部表示，3校學士後醫學系115學年度起之招生名額，主要考量衛福部公費計畫已經停辦，且3校已投入大量教學師資、課程與設備資源，且學生尚在就學中，另考量其生源非一般高中生，而係具學士學位學生，不影響既有其他大學醫學系招生，為維護學生受教權益及資源運用，教育部與衛福部共識，在未逾權責1300個名額原則下，核給3所國立大學學士後醫學系自費生名額各35名，教育部所屬14所學校之115學年醫學系一般生名額，仍未逾總量管制1300個名額。

    教育部說明，自1998年起，配合衛福部對醫師人力需求之規劃，每年在依權責核配的1300個名額內，核定所主管11所大學醫學系招生名額。至於國防醫學院醫學系係依軍事教育條例設立，自有其軍事教育與國防政策之考量及任務，其招生名額向來非教育部核定。

    教育部表示，清華大學、中山大學、中興大學係配合衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」提出申設學士後醫學系，採公費生方式辦理，並經2021年申設審查會議決議公費計畫結束後，得於醫學系招生名額總量內調整，再經衛福部同意核予公費生招生名額，自111學年度起招生。

    教育部說明，因衛福部公費計畫今年不再續辦，自今年2月起，教育部依照2021年決議，開始邀集衛福部等單位，研商3校學士後醫學系115學年度招生名額，今年2月至4月間數次函詢衛福部後，衛福部均函復在不逾權責核配醫學系招生名額總量1300個名額前提下，自115學年度起核配3校學士後醫學系自費生名額。

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