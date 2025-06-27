屏東連兩天冰雹！小琉球再掀海龍捲 虹霓完美收尾

屏東平原在最後以「虹」、「霓」雙現為結尾。（民眾提供）

2025/06/27 19:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天受到高空冷心低壓影響，全台天氣不穩，昨天屏東縣鹽埔鄉降下冰雹後，昨天上午萬丹泥火山先噴發，下午鹽埔鄉下起冰雹，今天下午全縣也都下起大雨，高樹鄉及屏東市海豐地區又再傳出冰雹雨，到了傍晚天氣依舊紊亂，離島小琉球海域更被直擊在海面發生罕見的海龍捲，是讓遊客直呼「人生第一次看到海龍捲竟然是在小琉球解鎖」。

今天上午的陽光烈日當空，但到了下午天氣驟變恍如隔世，不僅各地是突然來了一波傾盆大雨，高樹鄉及屏東市海豐地區更被發現「落雨聲」跟以往差很大，許多人還以為是被丟石頭，沒想到出門就見到地上出現碎冰粒，有的甚至還如同製冰盒所製大小，時間長達5到10分鐘。

請繼續往下閱讀...

到了傍晚雨勢收緩，但天氣依舊不穩定，屏東西側的離島小琉球，就有許多人直擊出現海龍捲，只見漏斗雲長長的尾巴就在夕陽方向竄向海面，並吸起長長的水龍直達天際，夕陽橘黃色縱使距離小琉球有很大一段距離，仍是讓人看了驚嘆不已。

目擊的遊客說，當時她正要從民宿出門，沒想到一出門就見到天有異象，一條水龍捲就這樣在海上矗立，發現後還有持續5分鐘，這是她第一次看到這種景象，沒想到人生解鎖水龍捲竟會是在小琉球。

在暴風雨後也出現寧靜，原來，傾盆大雨後，不只是常見的彩虹，連外層較淡且顏色排列與虹對映的「霓」也被許多人高雄屏東民眾直擊，這一整天從高溫到冰雹再到海龍捲，雨後不只彩虹連霓都清楚被直擊，堪稱是魔幻的一日。

據氣象站資料，海面水氣旺盛且近日太陽照射海面溫度高，冷心低壓，午後熱對流旺盛，空曠的海平面上很容易發生水龍捲，一般在兩個或多個對流胞出現時，由於下衝氣流方向形成夾角，容易形成渦漩，就會發展成龍捲風，而漏斗雲接觸到水面，就會形成水龍捲。

小琉球海域再現海龍捲，時間長達至少5分鐘。（Threads網友yun___1211提供）

今天的屏東冰雹相當大塊。（屏東小鎮資訊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法