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    台北動物園6/28重新開放 來陪「圓寶」過生日

    大貓熊「圓寶」。（台北動物園提供）

    大貓熊「圓寶」。（台北動物園提供）

    2025/06/27 19:59

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北動物園歷經10天歲修，明（28日）重新恢復開放，園方表示，各式建物外觀與休憩設施都經過清洗，並新增了吸睛的動物園到此一遊「TPZOO」打卡點以及大貓熊館前動物園制服大貓熊的團體合照雕像；此外，明天也是大貓熊「圓寶」的生日，上午9點10分起將開放遊客進場觀賞欣賞大貓熊大啖特製蛋糕的萌樣。

    台北動物園表示，歲修期間園方不僅沒有閒著，反而比平常更加忙碌，也利用這段期間密集進行各項設施維護與升級，比如多項需要大型器械協助的工作皆在此時同步進行，包括樹木防颱修剪、地坪清洗、排水溝清淤、木棧道修護以及設施重新油漆等，工程車輛頻繁進出園區步道，許多工作項目緊鑼密鼓地集中於10天內完成，目前已進入收尾階段。

    趁著十天歲修期間，動物園也調整部分動物活動場，如，國王企鵝活動場更新安全止滑墊，並加入黑腳企鵝增加互動；穿山甲館金剛鸚鵡和大巨嘴鳥的棲木佈置大翻修，且大巨嘴鳥活動場中，還搬入新室友—樹獺「葉橙」和「蘇珊」，其中樹獺「葉橙」一搬入新環境便攀到網頂，活力十足。

    此外，先前住在鶴園的丹頂鶴「哩鶴」搬進翻新過後的丹頂鶴活動場；熱帶雨林區入口處馬來長吻鱷「酷龍」的對面，迎來了新鄰居婆羅洲巨龜。

    園方表示，除了硬體設施的升級，園內同仁也接受了一系列的教育訓練課程與事故演練，以提升動物福祉及加強服務品質。

    動物園補充，暑假週六夜間延長開放也邀請大家自備點心來野餐，但記得享用餐食同時不可投餵園區內外的動物們。

    台北動物園結束年度歲修，28日起開園。（台北動物園提供）

    台北動物園結束年度歲修，28日起開園。（台北動物園提供）

    台北動物園結束年度歲修，28日起開園。（台北動物園提供）

    台北動物園結束年度歲修，28日起開園。（台北動物園提供）

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