奎輝國小登那結山領畢業證書 吳星彤因過世媽媽不放棄攻頂

桃園市復興區奎輝國小今年度畢業生首次以攀登那結山方式，於山頂上領取畢業證書。後排綠衣左邊女孩為吳星彤。（奎輝國小提供）

2025/06/27 20:23

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市復興區奎輝國小今年度畢業生，攀登海拔逾1500公尺、居復興三尖之首的那結山，並於山頂頒發畢業證書，象徵從家鄉出發，邁向世界的嶄新旅程。

畢業生吳星彤表示，登山過程一度想放棄，從來沒有走這麼長久、難走的路，但想到前幾週過世的母親，就堅持爬到山頂，校長石維堅說，這次的登山儀式，未來將列為學校畢業傳統，作為師長送給孩子們的特殊禮物。

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6月10日清晨6點半，10位畢業生在石維堅與教師群陪同下，自嘎色鬧部落登山口啟程，過程拉繩攀岩、克服泥濘地形，歷經5小時挑戰，成功登上險峻壯麗的那結山頂，吳星彤說，爬到山頂時，想告訴媽媽「我真的好想妳」、「我做到了，我畢業了，也爬上來了，希望妳在天上能夠開心，沒有病痛！」畢業不是結束，無論未來在哪，會繼續帶著堅持與勇敢，走出自己的路。

畢業班導師羅程瑋老師說，安排登山是盼孩子學會克服困難、腳踏實地，過程的努力，比結果更重要。」他引用「登高必自卑，行遠必自邇」勉勵孩子，行路踏實、勿好高騖遠，並祝福畢業快樂、放心去飛。

13日學校再辦畢典，學生主動提議仿照金馬星光大道，以西裝、襯衫、禮服盛裝出席，象徵自信與成熟，提前體驗未來參與正式場合的氛圍，邁出畢業第一步。

「攀登與典禮，象徵奎輝學子的雙重蛻變，從深耕家鄉文化，到自信走向世界。」石維堅表示，學生從認識家鄉土地起步，讓畢業不只是告別，更是深度文化學習與傳承Gaga泰雅精神的開端。

六月十三日學校再辦一次校內畢典，學生提議仿照金馬星光大道，盛裝出席，邁出畢業第一步。（奎輝國小提供）

十位畢業生在教師群陪同下，自嘎色鬧部落登山口啟程，過程拉繩攀岩、克服泥濘地形，歷經五小時成功攻頂那結山。（奎輝國小提供）

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