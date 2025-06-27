週末西部仍有午後雷雨 熱帶擾動近期有生成機會

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/06/27 19:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕週末假日西半部仍要注意午後雷陣雨！中央氣象署預報，週末兩天天氣類似，各地大多為多雲到晴，但午後要注意雷陣雨，特別是南部地區及中部以北山區有局部大雨發生機率。根據氣象署預測，近期南海到菲律賓東方海面有熱帶擾動生成的機會，要持續關注是否發展成熱帶性低氣壓。

氣象署預報員張承傳說，週末兩天的午後雷陣雨會比較小一點，但仍要注意南部地區、中部以北山區有局部大雨發生機率。下週一到下週三（30日到7月2日）受太平洋高壓變強影響，天氣比較穩定，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

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「下週四到下週五吹偏南風的天氣，南部有零星短暫陣雨」，張承傳說，其它地方也有午後各地有局部短暫雷陣雨。最近要注意的是南海到菲律賓東方海面以及遠到恆春半島都是一片低壓帶，會不會有其它天氣系統發展還要再觀察。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第一週（6月28日~7月4日）環境場偏東南風，各地晴到多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨。第二週（7月5日~7月11日）受低壓帶影響，環境水氣偏多，降雨機率增加。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

天氣提醒（氣象署提供）

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