反對醫學生擴招！11醫師團體聯合聲明 衛福部：立場一向明確

教育部6月拍板放寬醫學生招生人數，引爆醫界怒火。（記者邱芷柔攝）

2025/06/27 18:54

〔記者邱芷柔／台北報導〕教育部6月拍板放寬醫學生招生人數，引爆醫界怒火，11個醫師團體今（27日）聯合發表聲明，嚴正反對從原本1300人擴增至近1600人，倉促擴招未與醫界協商，恐衝擊醫療體系與醫學教育品質，呼籲審慎考量，別步上南韓醫界罷工的後塵。

聲明指出，台灣醫學生總量管制長年維持1300名員額，基於醫療人力推估與教育資源平衡，教育部未與醫界協商，逕自同意清華、中興、中山三校學士後醫學系，將原本公費名額轉為自費，招生從23人擴增至35人，已超過原有總量管制，更將國防醫學系排除在總量之外，導致總招生逼近1600人，「南韓殷鑑不遠，台灣絕不能重蹈覆轍。」

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中華民國基層醫療協會理事長林應然指出，台灣醫師人力早已嚴重失衡，許多醫學生畢業後選擇投入醫美、不願前往偏鄉，反映的其實是長期制度失靈，醫療人力的核心問題並非「人數不足」，而是「分布不均」，南韓當年為解決人力荒貿然擴招，結果反而引發住院醫師集體辭職與罷工。他強調，醫學生名額調整，必須在兼顧醫療服務與教育品質的前提下，由教育部、衛福部與醫界共同協商，審慎規劃。

此次聯合聲明由台北市、新北市、台南市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市等地的地方醫師公會，及台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫療協會、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全國聯合會，共11個醫師團體共同發起。

對此，衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，衛福部立場一向明確，醫學生員額應維持現行總量不變。清華、中興、中山三校開設的學士後醫學系，是配合衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫（第二期）」所設，該計畫將在114學年度結束。今年不論聯招或推甄仍有招生名額，但經費僅編列培育所需的5年，115學年度起將不再有員額，未來是否續辦，需由學校自行決定。

目前國內醫學生每年約1600人，包括自費一般醫學生1300人，以及公費生、海外生與僑生等管道，其中重點科別公費生約占160人。呂念慈強調，主管機關是教育部，若教育部決定突破總量，衛福部只能表達尊重。她直言，當初教育部徵詢衛福部意見時，衛福部已明確表達「總量不變」的立場，若要調整，應從現有醫學系間協調分配，但衛福部無權否決，只能表達立場。

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