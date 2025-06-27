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    後醫系公費生改招自費生 中山大學：衛福部公費醫只到114學年

    中山大學學士後醫學系，自115學年度起改招自費生，名額並增至35人。（記者許麗娟攝）

    中山大學學士後醫學系，自115學年度起改招自費生，名額並增至35人。（記者許麗娟攝）

    2025/06/27 19:47

    〔記者許麗娟／高雄報導〕教育部6月拍板放寬醫學生招生人數，同意中山、清華、中興3校的學士後醫學系公費生名額，115學年度起改招自費一般生，名額從23人增為35人，引發基層醫師團體反彈。中山大學回應，衛生福利部「重點科別培育公費醫師制度計畫」於114學年度到期後無續辦之規劃，故隔年調整改招自費生。

    今天有多縣市11個醫師團體發表聯合聲明，嚴正反對教育部放寬醫學生招生人數，將從每年1300名醫學生員額擴增至近1600人，並警告此舉恐衝擊整體醫療服務體系與醫學教育品質，直指醫療人力問題的核心從非「人數不足」，而是「分布不均」。

    不滿教育部未與各方協商，同意清華、中興、中山三校的學士後醫學系招生政策，把公費生名額改為自費一般生，名額由23人增至35人，再加上國防醫學系招生人數未納入總量考量，使醫學生總供給逼近1600人。

    對此，中山大學說，因衛生福利部「重點科別培育公費醫師制度計畫」於114學年度計畫到期後無續辦之規劃，教育部因而同意本校學士後醫學系公費生名額於115學年度調整為一般自費生名額，招生名額35名。

    此外，中山大學第1屆後醫系已開始到各醫院實習，目前合作與實習的醫院包括高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、台南奇美醫院。

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