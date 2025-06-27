驚！台南女喝珍奶竟「吸到鐵條」 衛生局揭元凶

消費者撕開杯蓋竟發現杯底有1根約3.5公分的鐵條。（圖擷取自記者爆料網）

2025/06/27 20:16

〔記者王姝琇／台南報導〕台南咖啡品牌連鎖店遭爆飲料內暗藏「3.5公分鐵條」，台南市衛生局今派員會同消保官稽查，查核結果疑似為盛裝配料的食品容器之零件插銷鬆脫掉入所致，已將該容器撤下，另發現多項缺失，責令業者限期改正。

爆料的王姓女消費者提到，買黑糖珍珠厚奶茶回家，喝的時候因吸管卡住、杯中異聲不斷，「以為是冰塊太多，結果一吸就卡住，打開一看竟然是鐵條！」當晚致電門市反映，店員竟回：「不可能發生！」後續雖有主管回電，坦言是「粉角桶蓋鐵銷脫落」，卻只表示願用幾杯飲料補償，還要求她「自己把異物拿回店裡」，讓她無法接受。

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王姓消費者拍照存證、向衛生局提出檢舉，並未要求賠償，還退回對方贈送的禮盒及200元賠償金，僅退回買飲料的82元。她表示，隨著夏季來臨，飲品銷售進入旺季，只希望業者記取教訓，避免類似事件再發生，確保消費者的飲用安全。

衛生局接獲訊息立即會同消保官前往稽查，查核該店家作業環境及原料保存，查核結果疑似為盛裝配料的食品容器之零件插銷鬆脫掉入所致，現場已將該容器撤下，另現場查核缺失有風扇未保持清潔、牆壁油漆有剝落等，衛生局已責令業者限期改正，倘若複查不合格，將依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

連鎖咖啡品牌遭爆料珍奶杯底暗藏「3.5公分鐵條」，台南市衛生局派員稽查。（台南市衛生局提供）

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