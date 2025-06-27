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    湖口幸福巴士7月1日上路 試營運免費搭乘

    湖口幸福巴士7月1日上路，試營運免費搭乘。

    湖口幸福巴士7月1日上路，試營運免費搭乘。

    2025/06/27 20:34

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉幸福巴士7月1日上路！湖口公所表示，4條路線都自湖口火車站出發，分別前往新竹市、北窩路口、新竹產業園區，串聯鄉內主要聚落、學校、醫療與交通節點，試營運期間免費搭乘。

    湖口鄉長吳淑君表示，湖口為新竹縣第三大行政區域，設籍加上流動人口逾10萬人。新竹客運去年11月停駛後，4條客運路線由亦捷科際無縫接軌接駛，但公車多走主幹道，老湖口等偏遠聚落仍無公車可搭；為此，公所研擬幸福巴士計畫，經聽取鄉親需求後規劃4條路線，爭取中央補助核定900萬餘元經費辦理。

    湖口幸福巴士有3條全新路線，僅1號線經新豐到新竹火車站，為接續原客運5622線，增加上午6點30分班車；2號線經中平路到北窩路口，3號線經湖口國中到北窩路口，2和3線深入長安村、長嶺村及湖口村；4號線為工業區線，進入鳳山村、中興村、波羅村及勝利村的住宅區，彌補過去缺乏大眾運輸系統的不足。

    吳淑君說，幸福2、3及4線各有1個下午班車規劃為預約班次，有需求的鄉親打電話預約才會開。7月1日上路試營運提供民眾免費體驗，目前為臨時站牌，待2至3週正式站牌和公車動態訊息建置完成，才會按竹縣費率開始收費。

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