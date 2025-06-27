南排灣龜甲屋、魯凱石版屋 部落傳統家屋入屏東校園

古華國小龜甲屋。（屏東縣政府提供）

2025/06/27 20:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣府協助縣內原住民重點學校申請教育部「營造原住民族文化學習場域計畫」，春日鄉古華國小建造全台校園內首座的南排灣族傳統建築龜甲屋、三地門鄉青葉國小由點形成面打造民族實驗教育基地，兩者將課程結合文化學習場域，讓學生沉浸式學習原住民族語言及文化。

屋頂形似烏龜背殼的龜甲屋坐落在古華國小，使用石頭、木頭、竹子、茅草等材料建構，屋內散發淡淡的茅草香氣，今年五月啟用後，學生在此進行族語會話、傳唱傳統歌謠，沒有時鐘的沉浸式教學環境，讓師生忘記下課時間。

請繼續往下閱讀...

古華國小校長郭鴻明表示，古華社區源自於率芒溪、草山溪、枋山溪源頭區域的古老部落，自己曾跟著部落青年花上兩天的時間回到舊部落尋根，看見祖先居住的遺址與地基保留完整，有個使命要把傳統家屋搬下山，「要讓孩子比在市區讀書的孩子，更知道自己的文化、知道我是誰」。在與師生、社區、部落耆老討論後，於校園內建置傳統家屋、編寫教案，即使孩子國、高中到外縣市就讀，也能帶著祖先的知識跟智慧成長。

古華國小帶著學生參與排灣族傳統家屋從無到有的建屋過程，課程融入家屋文化、立柱工法，孩童們覺得家屋就像第二個家，學到的不只是蓋房子，更學會尊重與珍惜文化，也對自己的身分認同更有自信。

青葉國小石版屋內燒起柴火，燃起的煙重現部落家屋的味道。該校以石版屋為中心，陸續完成冶鐵屋、織布屋、穀倉、芋頭窯、呼喊臺，今年再次申請經費預計鋪設石版步道、新建魯凱族休息站等，配合學校12主題實驗課程復刻族人在部落的生活、族語、歌謠，讓孩子們在實境空間中沉浸學習。

青葉國小主任羅曉婷表示，青葉國小2020年申辦原住民族實驗教育，由於青葉是個僅僅80幾歲的魯凱部落，日治時期從霧台少數部落搬遷而來，年輕一輩缺少舊部落的生活經驗，校園內原有一間石版屋，經修復，考量石版屋通常會有附屬建築或空間，學校教師回到霧台鄉田調後在校園打造男人工作的「冶緞屋」與女人工作的「織布屋」，由點到面完整文化學習場域，是校園中少見的部落家屋型態，讓孩子們發現祖先的生活智慧，並從文化中提取知識與價值，傳承魯凱文化，成為真正的青葉魯凱族人。

青葉國小以石版屋為中心打造傳統建築群。（屏東縣立青葉國小提供）

古華國小在傳統家屋內進行民族課程。（屏東縣政府提供）

青葉國小將課程與文化場域結合。（屏東縣立青葉國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法