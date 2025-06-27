2025基隆黑白壽司賞 7月到9月吃壽司賺好康

「2025基隆美食盛典－黑白壽司賞」將於今夏（7月到9月）熱情登場，圖為基隆市府會與基隆區漁會理事長簡建輝（圖右一）齊聚一堂，行銷基隆壽司美食。（記者俞肇福攝）

2025/06/27 21:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆本港海鮮吸引民眾聞香下馬大啖海鮮，基隆市政府今天（27日）宣布，「2025基隆美食盛典－黑白壽司賞」將於今夏（7月到9月）熱情登場，基隆市產業發展處串聯在地店家推出聯名行銷與主題派對。

基隆市產業發展處長蔡馥嚀指出，市府結合在地食材與多元飲食文化，展現基隆專屬的城市風味，從7月1日至9月30日推出「吃壽司」聯名活動，邀請基市20間壽司店家共襄盛舉，活動期間，民眾至合作店家使用電子支付或於社群平台分享互動，即可兌換限量特製紀念品；另外，產發處推出線上版「壽司地圖」，實體版《2025基隆壽司地圖》，邀請愛吃壽司的老饕，走訪基隆的職人餐桌，品味從海港出發的壽司故事。

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另外，9月20日將於基隆城際轉運站盛大舉辦「黑白壽司賞美食派對」，活動首創「黑白評審」趣味機制，由專業廚師、美食作家與活動宣傳大使卞慶華擔任「白評審」，現場民眾則化身「黑評審」參與評選，除了品嚐來自各路職人匠心製作的特色壽司，更設有壽司主題市集、太鼓演出與親子互動活動，從舌尖到五感，讓民眾沉浸在專屬基隆的美食派對氛圍中。

基隆市副市長邱佩琳說：「基隆不僅擁有豐沛的海洋資源，更孕育出獨具風格的飲食文化與無限創意，『黑白壽司賞』不僅是味蕾的饗宴，市府將持續推動在地產業發展、活絡城市經濟」。

活動詳情請上官方粉絲專頁【潮嚮 ‧ 山海基隆】搜尋。

「2025基隆美食盛典－黑白壽司賞」將於今夏（7月到9月）熱情登場，邀請愛吃壽司的民眾到基隆來大快朵頤。（記者俞肇福攝）

「2025基隆美食盛典－黑白壽司賞」將於今夏（7月到9月）熱情登場，邀請愛吃壽司的民眾到基隆來大快朵頤。（記者俞肇福攝）

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