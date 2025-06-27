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    台北親水節明登場!首日免費入園 充氣滑水道等你來挑戰

    台北親水節6/28起登場。（北水處提供）

    台北親水節6/28起登場。（北水處提供）

    2025/06/27 20:03

    〔記者甘孟霖／台北報導〕「台北親水節」將於28日在台北自來水園區登場，今年主題「再玩一下夏」，開幕日當天免費入園，現場設置2款造型吸睛的充氣滑水道，結合趣味互動的園遊會攤位，多項夏日活動，打造專屬大小朋友的水花派對；系列活動將一路嗨到8月31日。

    台北自來水事業處表示，開幕式明上午10點登場，今年還邀請青春洋溢的啦啦隊進行開場表演，現場還有熱鬧的園遊會，集結美食與文創的胖卡餐車與逗號市集，同時設有互動攤位，可兌換精美好禮。

    北水處介紹，當中最受矚目的，莫過於兩座造型充氣式滑水道「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」，將於明天起至7月13日限時登場，分別設置於自來水園區博物館前與噴泉庭園區，6.5公尺高的滑水道造型繽紛，刺激性與可愛兼具，不論大朋友或小朋友都能玩得過癮，是夏天熱門拍照打卡點。

    此外，明天園區內也有園遊會活動，設有多元主題攤位歡迎市民朋友共襄盛舉，現場填寫問卷即可兌換精緻小禮，還有結合知識與趣味的互動體驗區。

    北水處表示，「水鄉庭園」2004年開放啟用，歷經許多歡笑，明年夏天將以全新面貌迎接大家，在這座戲水區暫別前，水處也舉辦攝影投稿活動，7月至8月期間上傳攝影作品抽獎，還有機會獲得一年免費入園資格。

    北水處補充，8月1日至8月10日，園區響應原住民族日，期間週末假日有原住民族藝文團體表演，活動期間，凡出示原住民族相關證件，或穿戴具原民文化元素（如服飾、圖騰飾品）者，享免費入園；此外，8月8日父親節當天，自來水園區也獻上貼心優惠，當日家長陪同孩童入園，可享兩位家長免費入園。

    此外，8月8日至9日，台北市立圖書館「行動書車」也將進駐園區，提供閱讀活動、明信片繪畫等趣味內容，讓大小朋友在戲水之餘也能沉浸書香。

    兩座造型充氣式滑水道「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」。（北水處提供）

    兩座造型充氣式滑水道「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」。（北水處提供）

    兩座造型充氣式滑水道「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」。（北水處提供）

    兩座造型充氣式滑水道「冰淇淋滑水道」與「螃蟹滑水道」。（北水處提供）

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