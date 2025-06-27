畫說客家文化 客發中心繪本《米食星球危機》增四縣、海陸腔對照

客發中心今天發表《米食星球危機》繪本。（記者陳彥廷攝）

2025/06/27 18:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕客家委員會客家文化發展中心今天發表今年客家飲食文化繪本《米食星球危機》，此外，描述油紙傘工藝的《特別的禮物》繪本10週年紀念再版，客發中心主任何金樑說，客家族群廣大，今年繪本還已新增四縣腔及海陸腔，未來將於幼稚園推廣，盼成為客家文化復振的推力。

客發中心自2015年起就不斷出版兒童繪本，迄今已累積11本繪本，有以油紙傘、竹門簾等客家傳統工藝為主題的《特別的禮物》、《阿婆的壓箱寶》，以火旁龍、六堆運動會、收冬戲等客庄節慶為主題的《火旁龍迎新春》立體書、《六堆運動會的秘密》、《熱鬧个收冬戲》，也運用園區展示及人偶劇出版《六堆奇航蓋生趣》常設展兒童繪本、《伯公您好神》大獅兄人偶劇故事，以重要歷史文化乙未戰役為主題的《阿公的幸運石》，講述客家祭儀文化因應時代改變的《阿婆的時光寶盒》，還有以世界記憶及客語傳承推廣角度出版的《恁久好無？安娜！》。

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客發中心何金樑主任說，今年出版的《米食星球危機》，將客家傳統常見的九層粄、油錐仔、紅粄、芋粄、粄圓、粢粑及粄條還有艾粄等擬人化作為主角，帶出客家人除以米為主食外，還發揮巧思製作出各種粄食的文化，包括新丁粄、紅龜粄等等，而各項器具及使用過程，也藉由繪本加以傳承。

何金樑說，今年除了出版的《米食星球危機》，也在油紙傘工藝繪本《特別的禮物》10週年時，發行紀念再版，這兩本書還都加入四縣及海陸腔的客語對照冊，也附有華、客、英、日4種語言的電子繪本，於《米食星球危機》中附上點字版及手語影片，希望能發揮多元學習及友善平權的功能。

客發中心說，為讓讀者認識客家族群多元面貌，藉客庄主題繪本傳遞客家的文化歷史脈絡，更將在地故事發展為六堆生活博物館的重要內涵，而讓客語從生活及學校扎根就是重要環節，讓幼、學童成為客家文化復振的最大推力，未來在客籍及非客籍幼兒園會請說故事媽媽，協助推廣客家故事繪本，讓更多兒童從故事中認識客家文化與特色。

客發中心10年來已發行11本與客家各面向有關的繪本。（記者陳彥廷攝）

客發中心今天發表《米食星球危機》繪本，內部就是客家各種獨特的米食粄作為主角。（記者陳彥廷攝）

客發中心今天發表《米食星球危機》繪本。（記者陳彥廷攝）

客發中心今天發表《米食星球危機》繪本。（記者陳彥廷攝）

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