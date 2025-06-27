屏基小兒麻痺之友回娘家 「勝利者同學會」溫馨感人

屏基協助小兒麻痺患童，開刀後穿上支架、撐起拐杖站起來走出去。（屏東基督教醫院提供 ）

2025/06/27 18:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院與基督教勝利之家今明兩天舉辦「勝利者同學會-小兒麻痺之友回娘家」活動。26名曾於院內接受治療的病友，橫跨北中南地區，即便如今需倚賴輪椅代步，依然懷著滿腔熱情，回到翻轉命運的起點，與當年醫護人員重聚，溫馨感人。

1950到1970年代小兒麻痺肆虐全台，成千上萬孩童因病毒導致肢體萎縮、癱瘓無法行走，當時挪威籍宣教士醫師畢嘉士與傅德蘭深入鄉間，將匍匐在地的孩子接回屏基免費醫治，越洋聘請美國骨科醫師及物理治療師來台進行矯正手術與物理治療，直到1961年才象徵性收取材料費。他們不僅在醫療上施以援手，還設立支架工廠，自製矯正器具，以市價3分之1價格供應病童所需，並且從美國進口沙賓疫苗免費幫屏東地區4000位孩童接種，這是台灣地區第一次大規模接種小兒麻痺疫苗。後來病童們出現脊椎側彎後遺症，更在1975年再次延請美國醫師來台指導，讓小兒麻痺患者獲得更好的治療；當時屏基更躋身為世界八大脊椎矯正中心之一。

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20年間屏基協助超過1萬名小兒麻痺患童重獲行走能力，而支撐這一切的是來自挪威協力差會無償補助超過450萬美金經費。這不僅是一段醫療援助，更是一段跨越國界、信仰與人道交織的感人篇章。許多當年受助的孩子，如今不僅自立更生，更是家庭與社會的中堅力量。

77歲的葉女士是這次活動最年長的報名者，她1歲時染病，無法像其他孩子一樣奔跑玩耍，父親讀到畢醫師義診新聞後帶她從苗栗南下就醫。葉女士回憶，「手術後我打著石膏躺了半年，全靠醫護人員幫我們擦汗、翻身、換藥，甚到講故事鼓勵我們。屏基，是我生命重新開始的地方。」

郭女士曾經只能靠爬行移動，7歲接受兩次手術後終能依靠支架站立，勇敢走進校園並一路完成大學學業，育有兩位女兒皆成為婦產科醫師，繼續守護更多生命。另一位席女士自小臥床鮮少出門，6歲接受手術後穿上全身型支架手持腋柺學走路，「每一步都很痛，每次跌倒都痛徹心扉，要人幫忙才爬得起來，但也就是那些痛，讓我學會了堅強，學會了不放棄。」

在這場橫跨半世紀的重逢中，不只是病友們堅定的腳步，更看見醫護人員如何在當年用專業與愛心改變了一個又一個孩子的人生。屏基院長吳榮州說，小兒麻痺雖然在台灣已經根除，但這些病友的奮鬥歷程不該被遺忘。他們從困境中站起來，不只是重拾健康，更活出尊嚴，展現了驚人的生命力。

屏東基督教醫院與基督教勝利之家於6月27日、28日攜手舉辦「勝利者同學會-小兒麻痺之友回娘家」活動。 （屏東基督教醫院提供 ）

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