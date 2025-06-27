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    廢花重生！田尾學童用非洲菊染色 上百作品驚豔展出

    田尾休閒農業協會利用廢棄的非洲菊製作染料，同時與仁豐國小進行產學合作，製作上百件染色作品。（記者陳冠備攝）

    田尾休閒農業協會利用廢棄的非洲菊製作染料，同時與仁豐國小進行產學合作，製作上百件染色作品。（記者陳冠備攝）

    2025/06/27 20:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣花卉重鎮田尾鄉，每天都有大量次級品鮮花被視為農業廢棄物，為此，田尾休閒農業協會與仁豐國小攜手合作，透過天然染料萃取課程，將原本要丟棄的非洲菊變身成為色彩繽紛的藝術材料，學生親手製作的上百件染色作品，今（27日）在校內舉辦成果展，展現農業再利用與創新學習的成果。

    為響應永續農業與生活美學教育，田尾休閒農業協會利用廢棄的非洲菊製作染料，同時與仁豐國小進行產學合作，今日舉辦「繁花似錦－非洲菊天然顏料萃取與農業廢棄物循環再利用成果展」記者會，現場展出學生們如何應用染料在襪子或抱枕上，作品令人驚艷。

    指導老師陳昱希表示，這次合作對象以五年學生為主，他將報廢的的非洲菊製成紅、橘、粉三種顏色染液，並摻入不同比例的阿拉伯膠、明磬、碳酸鈣粉等製出十多種染料，指導如何從紙張、手巾、襪子、抱枕、帽子及衣服等媒材，彩繪幾何線條、花卉等圖案，一學期下來共完成上百件作品。

    黃姓學生表示，非洲菊很鮮豔，製成的染液就變成天然的美麗顏料，沒想到可以加入阿拉伯膠等原料，進行彩繪創作，可以畫在衣服、包包上，成為獨一無二的作品，讓花卉展現有新生命。

    田尾休閒農業協會表示，希望透過花卉廢棄物再利用，讓「從田園到教室」的教育實驗不只停留在理論，更能成為推廣生活美學與環保精神的示範案例。

    仁豐國小學童在襪子、抱枕、帽子及衣服上彩繪幾何線條、花卉等圖案，成果令人驚艷。（記者陳冠備攝）

    仁豐國小學童在襪子、抱枕、帽子及衣服上彩繪幾何線條、花卉等圖案，成果令人驚艷。（記者陳冠備攝）

    田尾休閒農業協會利用廢棄的非洲菊製作染料，讓廢棄的資源重獲新生。（記者陳冠備攝）

    田尾休閒農業協會利用廢棄的非洲菊製作染料，讓廢棄的資源重獲新生。（記者陳冠備攝）

    田尾鄉仁豐國小學生，利用要丟棄的非洲菊當染料，在衣服、包包上進行彩繪創作，讓花卉展現新生命。（記者陳冠備攝）

    田尾鄉仁豐國小學生，利用要丟棄的非洲菊當染料，在衣服、包包上進行彩繪創作，讓花卉展現新生命。（記者陳冠備攝）

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