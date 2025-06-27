跨國研究》貓咪偏好左側睡！竟藏生存策略

貓咪睡覺姿勢透露出生存策略。（路透檔案照）

2025/06/27 19:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕你家的貓咪睡覺喜歡左側睡還是右側睡？一份研究分析數百個貓咪睡覺影片，發現貓咪偏愛左側睡，研究人員認為，這種偏好是一種貓咪生存策略的演化優勢。

根據科學新聞網站Sci.news、Phys.org於24、25日的報導，義大利巴里大學動物生理與行為學家伊斯帕塔（Sevim Isparta）、德國波洪魯爾大學行為神經科學教授根特圖昆（Onur Güntürkün），與加拿大、瑞士和土耳其的跨國研究人員合作，從YouTube上貓咪睡覺的公開影片，篩選出清楚可見一隻貓咪整個身體側躺至少10秒，而且僅採用原創影片，排除經過修改、翻轉方向者。分析符合這些條件的408個影片，發現其中3分之2的影片中，貓咪都是左側睡。

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根特圖昆說，所有動物在睡覺時是最脆弱的狀態，防禦掠食者的警覺大幅降低，而家貓既是掠食者、也是如郊狼等動物的獵物，而牠們一天睡眠時間平均12到16小時，也就是說，「牠們一生幾乎60到65%的時間都處於高度脆弱狀態」，因此，為了降低風險，貓咪喜歡在高處睡覺，這樣最能看清楚掠食者，而自己則能好好隱蔽，且掠食者只能從下方接近。

他說，貓咪睡覺時偏好某一側，這種「行為的不對稱性，可能具有演化優勢，因為大腦兩半球各自處理不同的工作」。

研究認為，「左側睡」姿勢，可讓貓咪在醒來的瞬間，迅速使用其左視野偵測週邊威脅、並及時閃避，因為左視野與大腦右半球有關，而此半球專責空間感知、處理威脅以及迅速逃逸動作。貓咪左視野接收到掠食者或獵物的訊息，直接傳遞到最擅長處理這類訊息的右腦處理，「因此，左側睡是一種生存策略」。

這份研究報告23日在《當代生物學》（Current Biology）期刊發表。研究分析的影片，266個中貓咪左側睡、142個是右側睡。

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