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    屏東下冰雹+567戶停電！網疑惑：有關嗎？

    屏東縣高樹鄉今天下午下冰雹，像冰塊一樣大。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    屏東縣高樹鄉今天下午下冰雹，像冰塊一樣大。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    2025/06/27 18:46

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣屏北地區連續兩天下冰雹，繼鹽埔鄉等地昨天（26日）下午下冰雹後，今天（27日）下午輪到高樹鄉，伴隨打雷閃電，民眾撿起冰雹驚呼「跟冰塊一樣大！」， 同時間高樹鄉部分區域也傳停電，網友不禁問「和下冰雹有關嗎？」，台電則說明，初步了解是因為雷擊致高壓線斷，一度有567戶停電，立刻緊急搶修。

    中央氣象署今天（27日）下午針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6時止，提醒民眾旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生。下午3點多高樹鄉等屏北地區狂風暴雨，打雷又閃電，嚇壞不少民眾，接著發現下起冰雹，紛紛好奇撿拾，發現竟大如50元硬幣，直呼「簡直像家裡冰箱的冰塊」。接著部分地區還傳出停電。

    台電屏東區營業處說明指出，今天下午3時11分左右，屏東縣高樹鄉田子段、泰和段、加蚋埔段、三民路等一帶因午後大雷雨造成配電線路斷線，有567戶用戶受影響。區處接獲通報後，立即加派人手進行現場搶修，並透過饋線轉供縮小停電範圍，至5時許已有415戶完成復電，剩餘161戶，請尚未復電用戶耐心等候。

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