桃園「220」等5條公車 7/1起整併成4條路線

整併後，220市區公車路線圖。（交通局提供）

2025/06/27 19:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市「220」、「220A」、「221」、「222」、「223」等5條免費公車路線多有重疊，不符實際需求，市府與地方討論後，決定整併為「220」、「220A」、「221」、「221A」等4條路線，7月1日上路，採市區公車里程計費，適用基北北桃等TPASS月票方案，持桃園市民卡乘車享買一送一優惠。

交通局長張新福說，原路線平日總班次為50班、假日總班次為23班，整併後平日班次為46班、假日班次增加到24班，路線整併後增加行經正光路、寶慶路、莊敬路、中正路等路段，串聯經國、中路、小檜溪等三大新興重劃區民眾往來桃園火車站、桃園區公所、永和市場、法院、經國轉運站等旅運需求，快速連結桃園地區各重要節點，提升公共運輸便利性。

請繼續往下閱讀...

張新福說，各路線都是循環線，從桃園區公所發車，停靠各站點後行駛回終點桃園區公所，建議民眾於出門前可先上「桃園市公車動態資訊系統」網站（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）或下載「桃園公車」APP查詢公車資訊，以節省候車時間。

整併後，220A市區公車路線圖。（交通局提供）

整併後，221市區公車路線圖。（交通局提供）

整併後，221A市區公車路線圖。（交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法