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    花蓮崇德遊憩區、大禮大同部落步道 太管處宣布 7/1重新開放

    崇德遊憩區遠眺清水斷崖。（太管處提供）

    崇德遊憩區遠眺清水斷崖。（太管處提供）

    2025/06/27 18:13

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年0403地震重創花蓮，太魯閣國家公園轄區內砂卡礑、白楊、燕子口、九曲洞至今仍未恢復開放，不過太魯閣國家公園管理處宣布，7月1日起重新開放崇德遊憩區、大禮大同部落步道，歡迎遊客暑假安排到太魯閣走走。

    太管處指出，去年震後成立災後重建小組，以「搶通、復原、強化」為三大目標，積極展開重建工作並分階段安全無虞的步道，去年起陸續開放區域包括太魯閣台地及遊客中心；天祥遊憩區的天祥遊客中心、塔比多步道、祥德寺等局部步道；西寶以西景點包括西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景臺等都正常開放。

    暑假新開放區為崇德遊憩區、大禮大同步道，前者可欣賞清水斷崖與太平洋美景，後者為同禮部落族人（大禮）與太管處攜手完成修復，歡迎遊客健行體驗。

    由於震後至今仍不穩定，目前不開放區域包括長春祠、砂卡礑步道、燕子口、布洛灣台地、錐麓古道、九曲洞，呼籲遊客勿任意進入封閉區域。

    太魯閣國家公園園區範圍，東起清水斷崖、向西延伸至奇萊、合歡山區，去年地震以閣口至天祥的區域受創最慘，從錐麓步道、燕子口步道、砂卡礑步道、白楊步道、慈母橋等景點，以及通往大禮大同的得卡倫步道都有坍方，道路也柔腸寸斷，公路部分由公路局搶修復原，今年均已全部重鋪柏油，不過太魯閣至天祥每天仍有施工交通管制，每天放行時段為7時~8時、10時、12時~13時、15時、17時~17時30分等5次放行，夜間封閉，要上山還得注意管制時間。

    圖為大禮部落禮拜堂。（記者花孟璟攝）

    圖為大禮部落禮拜堂。（記者花孟璟攝）

    從得卡倫步道眺望錦文橋及立霧溪。（記者花孟璟攝）

    從得卡倫步道眺望錦文橋及立霧溪。（記者花孟璟攝）

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