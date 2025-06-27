家裡越收越亂？英專家點名關鍵：太多人都忽略「它」

專家指出，缺乏規劃、錯誤的整理順序，都是讓家中雜亂的主因。示意圖。（情境照）

2025/06/27 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國整理專家指出，許多家庭無法擺脫居家雜亂，並非因為懶惰，而是落入一連串的整理陷阱。她提醒，缺乏規劃、情緒因素及錯誤的整理順序，都是讓家中亂象持續循環的主因，唯有從行為與心態同步調整，才能真正找回清爽有序的生活空間。

《每日郵報》報導，英國整理專家萊斯莉（Lesley Spellman）指出，許多家庭長期與雜亂生活，原因並非懶惰，而是陷入了一連串看不見的「整理陷阱」。她表示，若無法意識這些錯誤，就算再怎麼努力整理，也只會陷入反覆混亂、難以持久的循環。

請繼續往下閱讀...

萊斯莉說，常見的錯誤包括沒有規劃、太早購買收納用品、從最難整理的房間開始，或是在整理過程中無法集中注意力。她表示，很多人整理時看到不屬於某房間的東西，便急著拿去其他地方收，但途中又被新的雜物打斷，導致哪裡都沒清完，「看不到成果，自然就失去了動力」。

除了技巧性錯誤，萊斯莉也提醒，大多數人忽略了整理背後的情緒因素。她指出，許多雜物其實代表著人們內心的情感連結，例如不捨的回憶、購物後的罪惡感，或是對「以備不時之需」的焦慮。「當你理解自己為什麼留著某樣東西，才能真正放下」。她強調，整理不只是清空物品，更是一次心靈重整。

對於常感到無從下手的人，萊斯莉鼓勵，所有陷入雜亂的人，不需要追求一次解決所有問題，也不用急著買各種收納盒。她表示，「從一個抽屜、一罐過期的洗髮精開始，就能慢慢建立信心與判斷力」。萊斯莉強調，只要願意從錯誤中調整行為，便能逐步擺脫混亂，找回有秩序的生活空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法