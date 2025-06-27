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    集集支線明年暑假全線通車！水里、車埕、集集站新願景曝光

    台鐵集集支線預計明年暑假全線通車，日管處現也推出車埕鐵馬走讀行程，屆時車埕站復駛，就能營造鐵道、鐵馬「雙鐵」遊程。（記者劉濱銓攝）

    台鐵集集支線預計明年暑假全線通車，日管處現也推出車埕鐵馬走讀行程，屆時車埕站復駛，就能營造鐵道、鐵馬「雙鐵」遊程。（記者劉濱銓攝）

    2025/06/27 17:41

    〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集支線因邊坡崩坍等因素，水里、車埕、集集站陸續停駛，近期隨著集集站將在年底復駛，集集支線全線預計明年暑假通車，日月潭風景區管理處除在集集站重建市集，水里站的親水公園也將設施升級，車埕站更透過自行車道，以營造鐵道、鐵馬「雙鐵」行，服務通車後的觀光人潮。

    集集支線是南投觀光軸線重要引擎，2021年因集集段邊坡走山，之後水里、車埕站皆停駛，至今已將近4年，加上2024年5月起，前瞻計畫進行支線隧道擴孔工程，以致集集站也停駛，目前火車只能行駛到名間鄉濁水站，之後站點皆靠客運接駁。

    日管處指出，集集支線集集站預計今年底通車，目前集集火車站的鐵皮攤販區正在進行更新重建，將打造成半戶外的「山形市集」與多功能空間，預計明年底前完工。

    至於停駛多年的水里、車埕站，目前距離明年暑假通車還有1年的時間，現正與水里鄉公所積極籌劃水里親水公園的設施升級工程。

    另外，目前水里水岸自行車道已能從親水公園串聯至車埕站，近期也與車埕觀光業者合推鐵馬走讀行程，屆時集集支線全線通車，水里火車站就能透過鐵道、鐵馬的「雙鐵」共構，打造鐵道騎行遊程，盼及早布局規劃，活絡鐵道軸線觀光發展。

    台鐵集集支線預計明年暑假全線通車，目前水里火車站正在進行站區設施更新。（記者劉濱銓攝）

    台鐵集集支線預計明年暑假全線通車，目前水里火車站正在進行站區設施更新。（記者劉濱銓攝）

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