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    中市第二市場停車場甫啟用 一場大雨一樓積水遭質疑

    台中市第二市場停車場昨晚下大雨造成積水，市議員黃守達現勘時，部份路面仍有積水。（黃守達提供）

    台中市第二市場停車場昨晚下大雨造成積水，市議員黃守達現勘時，部份路面仍有積水。（黃守達提供）

    2025/06/27 17:12

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市昨晚降下大雨，民進黨市議員黃守達表示，他接獲民眾陳情，因突如其來的強降雨，造成剛啟用的第二市場停車場出現大面積的積水，車輛駛過車道都濺起陣陣水花，他今天與停管處、停車場施工廠商與養工處到現場會勘，發現積水主因為成功路側排水溝高低設計不當，導致雨水無法順利排出，反而從排水口倒灌至停車場，要求養工處立即檢討整體排水設計。

    交通局表示，第二市場停車場各樓層已設有相關排水、截水設施，但昨晚瞬間時雨量每小時70mm，致使停車場有局部積水情形，在雨勢緩和後狀況即改善；後續將於停車場低窪處增設排水設備，並與養工處現勘，研擬停車場周圍現有排水溝增加逕流量，也協調清潔隊定期進行排水溝清淤，避免驟雨無法即時宣洩情形。

    第二市場停車場20日啟用，提供汽車車位477席、機車車位632席，市府為了慶祝啟用，還宣布至8月31日止到此停車場停車都暫免收費。

    市議員黃守達質疑，第二市場停車場才新啟不久，26日晚上下大雨，就讓一樓發生大面積的積水，車輛駛過車道都濺起陣陣水花，讓民眾大呼太扯，他接獲民眾陳情後，立即跟市府聯繫，今天緊急與停管處、第二市場停車場施工廠商、養工處到場會勘。

    黃守達表示，造成積水主因為成功路側排水溝高低設計不當，導致雨水無法順利排出，反而從排水口倒灌至停車場，廠商已完成側溝清淤、積水排除與現場清理，現階段若再遇到類似狀況，也會使用抽水馬達緊急應變。

    黃守達強調，已要求養工處立即檢討整體排水設計，重新設計施作，確保未來強降雨時能有效疏水。

    市議員黃守達今天跟市府相關人員現勘第二市場停車場積水原因。（黃守達提供）

    市議員黃守達今天跟市府相關人員現勘第二市場停車場積水原因。（黃守達提供）

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