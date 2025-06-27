為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日月潭「惡霸」魚虎大爆發！45隻成魚落網 單日7尾爆大量

    日月潭夏天「湖中惡霸」魚虎大爆發，日月潭區漁會展開「除虎」行動，目前已有45隻成魚落網，甚至還有單日捕獲7尾的「爆大量」紀錄。（日月潭區漁會提供）

    日月潭夏天「湖中惡霸」魚虎大爆發，日月潭區漁會展開「除虎」行動，目前已有45隻成魚落網，甚至還有單日捕獲7尾的「爆大量」紀錄。（日月潭區漁會提供）

    2025/06/27 17:03

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近期是「湖中惡霸」魚虎繁殖季，日月潭區漁會趁魚虎大爆發的活躍期展開「除害」行動，從5月至6月已有45隻成體大魚虎落網，最近甚至單日最多捕到7尾「爆大量」，漁會表示，今年隨著漁民在魚虎巢穴破壞魚卵，以及潭區水域持續移除成魚，可望能抑制魚虎繁殖，維護潭區魚類多樣性。

    日月潭外來種「魚虎」這幾年在潭區肆虐，由於獵食性強，在潭區沒有天敵，又被稱作「湖中惡霸」，南投縣政府為降低魚虎數量，維護潭區其他魚類生存，近年也以電撈防治魚虎的幼魚「魚虎球」，避免大量繁衍。

    日月潭區漁會表示，今年夏天氣溫開始變熱後，就開始關注潭邊魚虎動態，尤其從5月開始，魚虎進入繁殖季，潭邊有枯枝雜木的水域就有魚虎配對產卵，那時就與漁業志工合作，加強成魚移除，截至目前已捕獲45尾大魚虎，有不少尾體長都已達90公分。

    漁會也說，隨著天氣愈來愈熱，魚虎活性也跟著提高，就有志工曾在1天內捕獲7尾大魚虎，成果頗豐，且剖開魚肚也有抱卵情況，及時攔阻其配對繁殖，加上潭區漁民也努力在魚虎巢穴破壞魚卵，阻斷孵化機會，今年可望能有效降低魚虎族群數。

    日月潭區漁會趁「惡霸」魚虎大爆發展開移除行動，並捕獲體長90公分大魚虎。（日月潭區漁會提供）

    日月潭區漁會趁「惡霸」魚虎大爆發展開移除行動，並捕獲體長90公分大魚虎。（日月潭區漁會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播