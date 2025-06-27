日月潭「惡霸」魚虎大爆發！45隻成魚落網 單日7尾爆大量

日月潭夏天「湖中惡霸」魚虎大爆發，日月潭區漁會展開「除虎」行動，目前已有45隻成魚落網，甚至還有單日捕獲7尾的「爆大量」紀錄。（日月潭區漁會提供）

2025/06/27 17:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近期是「湖中惡霸」魚虎繁殖季，日月潭區漁會趁魚虎大爆發的活躍期展開「除害」行動，從5月至6月已有45隻成體大魚虎落網，最近甚至單日最多捕到7尾「爆大量」，漁會表示，今年隨著漁民在魚虎巢穴破壞魚卵，以及潭區水域持續移除成魚，可望能抑制魚虎繁殖，維護潭區魚類多樣性。

日月潭外來種「魚虎」這幾年在潭區肆虐，由於獵食性強，在潭區沒有天敵，又被稱作「湖中惡霸」，南投縣政府為降低魚虎數量，維護潭區其他魚類生存，近年也以電撈防治魚虎的幼魚「魚虎球」，避免大量繁衍。

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日月潭區漁會表示，今年夏天氣溫開始變熱後，就開始關注潭邊魚虎動態，尤其從5月開始，魚虎進入繁殖季，潭邊有枯枝雜木的水域就有魚虎配對產卵，那時就與漁業志工合作，加強成魚移除，截至目前已捕獲45尾大魚虎，有不少尾體長都已達90公分。

漁會也說，隨著天氣愈來愈熱，魚虎活性也跟著提高，就有志工曾在1天內捕獲7尾大魚虎，成果頗豐，且剖開魚肚也有抱卵情況，及時攔阻其配對繁殖，加上潭區漁民也努力在魚虎巢穴破壞魚卵，阻斷孵化機會，今年可望能有效降低魚虎族群數。

日月潭區漁會趁「惡霸」魚虎大爆發展開移除行動，並捕獲體長90公分大魚虎。（日月潭區漁會提供）

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