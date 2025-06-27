每日萬車經過麥寮六輕聯外道 擬闢建堤防南側道路直通西螺

縣府在麥寮鄉公所在地方說明會，聽取民眾對於闢建濁水溪堤防南側道路看法。（記者李文德攝）

2025/06/27 16:32

〔記者李文德／雲林報導〕雲林麥寮六輕工業區，每日車流量逾萬輛，上下班時段易塞車，地方建議闢建濁水溪堤防南側道路，縣府三年前獲中央補助辦理可行性研究，將採平面道路方式開闢總長22.43公里，經費需113.5億元，今（27）日在麥寮鄉公所舉辦地方說明會，取得地方同意後將向中央爭取經費。

縣府交通工務局長汪令堯表示，麥寮六輕工業區聯外道路及水防道路每日平均有萬輛大小車進出，尤其上下班時間常有塞車，甚至因水防道路寬度僅8米，且常是大型車輛經過之處，民眾們擔憂恐有交通風險，地方建議闢建道路，因此公路局3年前補助縣府600多萬元執行可行性評估。

請繼續往下閱讀...

汪令堯表示，原計畫設置25.4公里高架快速道路，預估經費838億元，評估不具可行性，因此將採平面道路方案，從六輕聯絡道為起點，從水防道路一路經過麥寮、二崙、崙背、最終點設於西螺大橋路與福來路口，全長22.43公里，將聯絡道拓寬至22米雙向6車道、水防道路擴寬20米雙向四車道，預期分四階段工程。

交工局指出，工程預計設置銜接台61線西濱快速道路交流道，更有台17線連結橋梁，總經費粗估113.5億元，工期預計42個月。

雲林縣長張麗善、麥寮鄉長許忠富、雲林縣議員李明哲、吳蕙蘭、許留賓、林深等人與地方民眾在麥寮鄉公所舉辦地方說明會，聽取地方民眾意見。

李明哲、林深建議，需盤點沿線聚落的交通問題，將可能潛在的交通危機納入規劃評估中，藉此避免憾事發生，也能紓解大量車潮；麥寮鄉代吳明宜表示，由於目前道路為防汛道路，依法是專供水利設施防汛，非屬一般交通道路，但此處大車重多，應公告為一般道路，可進行相關交通維護。另亦可拓寬鄉道雲1線連接至六輕聯絡道，降低車流。

張麗善表示，防汛道路公告為一般道路將會與規畫經過的4鄉鎮公所合作，針對建議會在規劃設計中納入修正，完成後將送至中央爭取經費，盼解決當地交通壅塞問題。

縣府預計從六輕聯絡道，經過水防道路闢建逾22公里的平面道路，盼解決大車壅塞問題。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法