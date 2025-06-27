高空冷心低壓發威！ 台7甲線宜蘭南山村暴雨、出現彈珠大小冰雹

宜蘭大同南山村下午3點多下起暴雨。（圖擷取自公路局省道即時影像）

2025/06/27 16:17

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕受高空冷心低壓影響，中央氣象署今天下午3點多針對宜蘭大同鄉等地發布大雷雨即時訊息，南山村民隨即在宜蘭知識+發文指出，當地下暴雨還夾帶冰雹，吸引網友留言直呼「太酷」。公路局也發布訊息，表示受對流發展旺盛影響，南山至思源埡口不排除實施預警性道路封閉。

南山村位於宜蘭縣大同鄉內，是宜蘭往武陵農場必經之地，在中橫宜蘭支線台7甲線道上，海拔約800至1200公尺間，有村民下午3點多在社群平台發文，指當地突然下起暴雨外，還夾帶冰雹，從米粒大小到比彈珠大皆有，立刻吸引網友留言。

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稍早中央氣象署針對宜蘭大同鄉發布大雷雨即時訊息，表示旺盛發展的對流，常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，提醒民眾格外注意。

公路局東區養護工程分局表示，受熱作用影響，午後對流發展旺盛，目前大同山區思源埡口路段已出現短時強降雨勢，氣象署針對宜蘭山區發布局部大雨特報，目前獨立山工務已於南山路段進駐搶災機具及警戒人員，加強巡查與待命。

東分局指出，為維護用路人安全，台7甲線29.5公里至45.7公里、南山到思源埡口路段，不排除實施預警性道路封閉。

中央氣象署今天下午3點多針對宜蘭大同鄉等地發布大雷雨即時訊息，提醒居民慎防劇烈降雨。（圖擷取自氣象署網站）

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