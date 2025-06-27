陽明交大以「NYCU」在美註冊商標 紐約大學NYU提異議

陽明交大以「NYCU」在美註冊商標，但遭紐約大學NYU提異議。（資料照）

2025/06/27 15:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕國立陽明大學與國立交通大學合校為「國立陽明交通大學」後，2021年於美國以「NYCU」註冊商標，後續卻遭紐約大學（NYU）以兩者縮寫名稱太相似恐混淆而提出異議。陽明交大發聲明表示，已將相關答覆提交美國專利與商標局，正在等候裁定。

陽明交大的聲明談到，為拓展學校國際聲譽與品牌形象，自2021年2月1日合校後，即展開英文縮寫「NYCU」在美國之商標註冊申請。2022年11月8日獲美國專利與商標局初步核准公告，並依規定公告異議期。

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未料在公告期間，美國紐約大學（New York University, 簡稱 NYU）以近似商標可能造成混淆而提出異議。

校方的聲明強調，學校簡稱「NYCU」與紐約大學「NYU」之間，具有清楚辨識性，不易造成混淆或誤認。因此已提出正式書面答辯說明，目前美國專利與商標局尚未作出最終裁定。

陽明交大主秘蔡金吾說明，2022年底美國專利與商標局初步核准後，設定1個月公告異議期，在這過程中美國紐約大學就提出異議，雙方經初步協商未果，開始進行攻防，對方提出為什麼會混淆的理由，我方也提出不會混淆的理由，持續了一段不短的時間。

蔡金吾說，學校會在美國註冊「NYCU」為商標，只要是為了將學校打造成國際化品牌，未來包括募款、校友服務、國際合作推動等更具能見度，動機上並非是要混淆外界對NYCU與NYU的認知，校方也沒有規劃在美發展大學教育。

蔡金吾強調，校方能提出多達20幾點不會混淆的論證，後續就等待美方的裁決，若最後沒有申請成功，也已有思考備案，持續推動學校成為國際品牌是不變目標。

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