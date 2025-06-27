高雄市調高老人住屋修繕補助上限至10萬元

高事宣布提高老人住屋修繕補助，上限為10萬元。（高市社會局提供）

2025/06/27 16:22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕房屋修繕費用幾乎年年調漲， 高市社會局今（27）日宣布，老人住屋修繕補助自7月1日起調高補助上限為10萬元，減輕弱勢長輩經濟負擔，冀能一次修繕更多的設施，一次解決生活上的不便。

為保障長輩有安全居住所及減輕其經濟壓力，高雄市政府從2012年起即有提供經濟弱勢長輩修繕住屋補助，包含低收及中低收入戶，或領有中老生活津貼、身心障礙者生活補助的65歲以上長輩。

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社會局指出，近年因受到物價及基本工資調漲，多項房屋修繕及工人費用，幾乎年年調漲，加重經濟弱勢者負擔。因此高市府自7月1日起調高補助上限為10萬元，讓長輩可一次解決生活上的不便。

社會局表示，近年來長輩申請住屋修繕項目，以屋頂漏水處理、牆壁及地面整修、排水及浴室設備等最常見，漏水處理較麻煩，費用通常也較高。原本低收入戶補助上限為5萬元，已特別爭取經費調高補助上限，希望讓長輩居住更安全。

社會局提醒，老人修繕住屋補助需事先提出申請，檢附需修繕設施之相片及估價單等，核定補助後才可施作，必要時社會局會派員現場勘查。相關申請資訊及規定可至社會局網頁/老人福利項下查詢，或致電老人福利科07-3373376洽詢。

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