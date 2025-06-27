4年前的翻版！前績優總幹事一票吞敗 鹿港鎮農會總幹事換人做

鹿港鎮農會總幹事遴聘作業，張恒源（圖左3）以一票險勝。（彰化縣政府提供）

2025/06/27 15:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮農會今天（27日）召開理事會，進行總幹事重新遴聘作業，原績優總幹事梁竣傑在今年3月以一票之差未獲續聘，再次捲土重來，面對前理事長張家堂兒子張恒源的挑戰，再度以一票吞敗，由新人出線，重演4年前的遴聘結果。

鹿港鎮農會新任總幹事張恒源，今年32歲，父親張家堂曾任鹿港鎮農會理事長，妹妹則是2連霸的美女代表張愉婕，原本父親張家堂有意栽培他從政，但因為妹妹主動表達參選意願，家族全力輔選妹妹，果然高票當選。今年由於父親有意交棒，退出農會第一線選舉，讓張恒源來挑戰總幹事一職，首役就順利獲聘。

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今年鹿港鎮農會總幹事遴聘作業高潮迭起，幾乎是4年前的翻版，因為張家堂4年前力挺農會員工梁竣傑出馬，挑戰尋求續聘的績優總幹事紀呈聰，先讓紀呈聰在首輪失利，重新登記力抗梁竣傑又吞敗。

而張家堂在4年前提拔梁竣傑，梁竣傑從員工一躍成為總幹事，但兩人卻漸行漸遠，終於在這次農會改選爆發，雙方都各有支持者，彼此勢均力敵。

雖然梁竣傑有績優保障，也就是在首輪遴聘作業，有意的挑戰人選在資格審查、面試必須拿下90分才能取得遴聘資格，也讓梁竣傑成為首輪候聘名單唯一人選，但面對張家堂支持者的來勢洶洶，梁竣傑在首輪遴聘，以4票同意票，5票不同意票，以一票之差未獲聘。

由於第2次辦理聘任總幹事作業時，前任的績優總幹事本來就是合格人選，還是可以登記遴聘，只是這次就沒有「績優保障」，張家堂推出兒子張恒源來挑戰者，只要拿到70分，就可以取得合格的候聘資格，最後張恒源拿下5票，梁竣傑則以4票落敗。

地方人士表示，鹿港鎮農會總幹事由前理事長張家堂兒子張恒源獲聘上任，鹿港鎮農會附近的彰化區漁會總幹事陳威谷，也是退休績優總幹事陳諸讚的兒子，張恒源32歲，陳威谷38歲，宣告年輕世代正式接班。

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