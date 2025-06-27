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    嘉縣國產龍眼蜜評鑑29人參賽歷屆最多 特等獎得主出爐

    評審進行蜂蜜評鑑。（記者林宜樟攝）

    評審進行蜂蜜評鑑。（記者林宜樟攝）

    2025/06/27 16:23

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推廣在地優質蜂產品，提升國產蜂蜜的市場競爭力，今天委託嘉義縣農會舉辦「嘉義縣國產龍眼蜜評鑑活動」，參賽者29人為歷屆最多，評鑑結果特等獎得主為黃益祿、蘇百希、沈福來、吳景煌、蘇素玲及張永承。

    蜂蜜評鑑由嘉義縣農會理事長侯世興、縣府農業處農林作物科長李秋瑩等主持，苗栗區農業改良場科長吳姿嫺、苗栗區農業改良場助理研究員黃子豪、虎尾科技大學生物科技系教授彭及忠、蜂蜜品評專家張世揚及詹承霖老師擔任評審委員，就蜂蜜的風味、香氣及色澤等項目進行感官品評。

    評鑑初評以儀器檢驗為主，包括一般品質（蜂蜜國家標準CNS1305）、11種抗生素殘留檢驗、383種農藥殘留檢驗，報名29點全數通過第一階段初評。

    吳姿嫺表示，今年產量是近20多年最好的一次，參賽組數也是歷年最多，第一階段儀器檢測部分全數過關，可看出嘉義蜂農在品質上的把關做的非常的好，今年採收龍眼蜂蜜普遍色澤偏深，是受去年花況不佳、養分蓄積、採收區域性、植物類黃銅及微量元素等因素影響，從檢驗結果顯示均為今年生產新鮮蜂蜜，民眾可安心購買得獎蜂蜜。

    李秋瑩說，5年前開始辦理評鑑，前年、去年因產量較少，參加評鑑的蜂農較少而未舉辦，今年29位養蜂業者參與，以產銷班班員並具溯源農糧產品QR Code者為參評對象，從水分含量、糖度、酸度、香氣、風味、色澤與純度等多項指標進行評比。

    評鑑結果出爐，特等獎黃益祿、蘇百希、沈福來、吳景煌、蘇素玲及張永承，頭等獎何逸文、簡培任、柯明群、林厚華、陳裕峰、張欣凱、陳國峰、何佳盈、黃俊毅、呂昆霖、林明紳、陳水通、吳和蓉、吳正欽、陳文政、鄧凱文、鄧名賀、楊瑞郎、張彥文及陳寶任。

    特等獎蜂農黃益祿說，優質的龍眼蜜必須不摻其他植物如荔枝的花蜜，若龍眼花開不夠，蜜蜂就會採各種花蜜，導致品質下降；今年他養蜂的地點龍眼開花狀況佳，蜜蜂採的蜜很純，且採蜜時沒有下雨，因此品質很好。

    蜂農孫羽樂說，去年龍眼花開不多，蜂蜜產量不佳，今年花況佳，產量較去年增加6到7成，品質更好，歡迎民眾選購優質蜂蜜。

    縣府農業處表示，民眾欲採購得獎蜂蜜，可洽詢蜂農或洽嘉義縣農會及蜂農所屬農會展售中心購買。

    評審品嚐蜂蜜風味。（記者林宜樟攝）

    評審品嚐蜂蜜風味。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣國產龍眼蜜評鑑得獎蜂農。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣國產龍眼蜜評鑑得獎蜂農。（記者林宜樟攝）

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