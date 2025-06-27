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    批澎湖縣府「打小孩給外人看」 阿家生蠔不辦營業登記： 7/10停業

    阿家生蠔業者認為澎湖縣政府打自己小孩給外人看，7月10日準時停業。（記者劉禹慶攝）

    阿家生蠔業者認為澎湖縣政府打自己小孩給外人看，7月10日準時停業。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/27 16:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕韓籍網紅事件風波愈演愈烈，澎湖縣政府一紙公文要求「阿家生蠔」限期內取得營業登記證，業者不領情，認為澎湖縣政府「打小孩給外人看」，揚言15日期限後，就是7月10日立即停止營業，但場所不關閉，持續開放給「親朋好友」休閒，但食物必須自備，不賣任何東西。

    韓籍網紅尹到怡到澎湖旅遊，遇到不愉快用餐經驗，引起軒然大波，她道歉、捐款5萬元給澎湖家扶中心；澎湖縣政府建設處行文給「阿家生蠔」，以未辦營業登記，變相「勒令停業」，希望平息風波，不料「歹戲拖棚」，再因澎湖縣政府解釋文引發風波。

    澎湖縣政府澄清，並非對業者祭出「勒令停業」，經查，業者並未取得營業登記，縣府依法發函該業者，限期內取得營業登記或商業登記。截止目前，該業者之違規事項，尚待各權責單位釐清，相關行政裁處，待各權責單位釐清後依法處置。

    對於澎湖縣政府釋出「善意」，給予15天申請期限，阿家生蠔業者明確表示不領情，7月10日後停止營業，不再販賣各種食品，休業希望能平息風波，但歡迎各界好友自備食品前來泡茶開講。

    至於網紅風波，業者堅持外籍網紅不了解台灣文化，很多顧客喜歡他的「修理」風格，這是台灣快樂的修理文化，還是希望外國網紅多多了解台灣文化。

    阿家生蠔7月10日停業，仍開放親朋好友自備食品來泡茶開講。（記者劉禹慶攝）

    阿家生蠔7月10日停業，仍開放親朋好友自備食品來泡茶開講。（記者劉禹慶攝）

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