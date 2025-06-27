百變鳳梨香 鄉村旅遊與烘焙業的創新合作

姚志旺（前右1）、張清榮（前右2）兩位前後任農業局長出席，為高雄伴手禮行銷。（記者洪臣宏攝）

2025/06/27 15:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大樹區龍目社區今（27）日舉辦「百變鳳梨香 鄉親同樂會」活動，發表與知名烘焙業LA ONE合作成果，將成為最具龍目特色的伴手禮，高雄農業局局長姚志旺表示，透過資源整合，將產業產品提升到商業產品，不僅帶動社區發展，也可提升產品附加價值，讓農民收入增加。

發表會在龍目里「農情覓藝」社區據點舉行，姚志旺、大樹區區長楊明融、前農業局長張清榮、里長陳榮清及地方各界出席，由執行該計畫的樹德科大NPO研究發展中心主任曾英敏、LA ONE創辦人簡天才說明活動成果。現場展出LA ONE以龍目金鑽鳳梨為食材，研發出的百香果鳳梨酥、鳳梨布雪、百香鳳梨磅蛋糕及百香乳酪鳳梨酥。

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曾英敏表示，農業局執行根留農村計畫，讓高雄優質農特產與知名餐飲烘焙業合作，龍目社區不僅為鳳梨與玉荷包生產重鎮，也大力發展農村旅遊，獲得金牌農村殊榮，因而媒合LA ONE合作。

簡天才說，現在鼓勵使用在地食材，以達到減碳效果，在地有好食材一定要支持，況且農業局會幫忙找到很棒的農民，大家在互相需要下進行產業連結。

LA ONE表示，上述新品項將於7月全面上市，未來不排除在龍目社區設立據點，讓遊客可以就地購買伴手禮。

LA ONE以龍目鳳梨為食材研發甜點，成為高雄伴手禮。（記者洪臣宏攝）

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