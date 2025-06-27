觀光署長陳玉秀上任 觀光業界：4大挑戰要克服

新觀光署長陳玉秀今天上任。（記者吳亮儀攝）

2025/06/27 15:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕新任觀光署長陳玉秀今天（27日）上任，觀光業界表示，希望是接地氣的署長，也提醒未來有4大挑戰要克服，包括缺工、國際行銷力道不足、兩岸觀光僵局、署內士氣提升等。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，陳玉秀來自松山文創園區與會展產業，長期深耕文化與觀光周邊領域，儘管擁有麗寶集團與台北市電腦公會等跨界經驗，但對傳統旅遊產業而言，她仍是一位「新面孔」。因此，產業界普遍對她保持觀望態度，也更期待她上任後能展現高度誠意，儘速與業界展開對話、了解真實需求。

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李奇嶽表示，業界的第一聲呼籲，正是「溝通」，無論是旅宿缺工、導遊與領隊斷層，或是國際觀光客尚未全面回流、兩岸禁團令未解，這些挑戰都非單靠政策口號能迎刃而解，台灣觀光面對的問題既複雜又多元，唯有真正傾聽業者的聲音，掌握產業痛點，才可能擬定務實有效的推動路徑。

李奇嶽指出，新署長有4大挑戰，第一是缺工危機，旅宿與旅行產業普遍面臨人力斷層，尤其中南部中小型業者更難以因應。業界普遍期盼觀光署能協調跨部會資源，提出系統性的解方，如引進外籍工作人力、提升觀光專業培訓規模，並加快觀光研訓院設立進度，延續卸任署長周永暉所鋪設的人才藍圖。

第二是國際行銷力道不足，去年台灣在國際旅客來台方面成績不理想，陳玉秀過去擅長品牌經營與國際展會，業界期待她能導入不同於以往的行銷手法，打破傳統推廣模式，透過數位行銷與文化整合，吸引更多國際旅客來台。

第三是兩岸觀光僵局，禁團令至今未解，不僅重創旅行業，也削弱兩岸交流基礎。許多業者呼籲政府應重新檢視該政策，適時釋出正面訊號，恢復民間交流。雖然此議題牽涉高層政治決策，但觀光署若能以實證研究與產業評估作為倡議基礎，也能在政策制定上發揮一定影響力。

第四是署內士氣提升，目前觀光署仍為三級機關，權責與資源調度有限，對應產業龐雜需求仍然力有未逮。如何建立更具彈性與行動力的行政體系，並向行政院或交通部爭取更多的經費與人力。同時，新署長需致力於內部溝通與激勵並與文官團隊融合並維持團隊效率。

李奇嶽表示，陳玉秀的上任，也為台灣觀光注入期待已久的「外部能量」，不同於傳統文官體系出身的首長，她更熟悉產業節奏、行銷語言與觀眾心理，具備跨界整合能力，在當前觀光亟需轉型、創意與市場導向並進的背景下，這樣的領導風格，或許正是時勢所需。

但他指出，創新絕非一人之力所能驅動，陳玉秀需善用其組織經驗，建立多方諮詢平台、積極促成產官學對話，搭建政策與市場之間的橋樑。她必須證明，來自業界不等於脫節行政，也不代表對體制陌生；相反，應以更靈活、更目標導向的方式，引領團隊完成轉型任務。

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