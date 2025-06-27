宜蘭上將梨總產量估破600公噸 將北上推廣、邀來果園現採現吃

三星上將梨「幸水梨」品系，肉質細緻、梨香特殊，深獲消費者歡迎。（記者王峻祺攝）

2025/06/27 15:50

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉上將梨進入盛產期，今年因氣候佳，總產量預估可破600公噸，三星地區農會攜手縣政府擴大行銷，除將北上舉辦食農推廣活動，民眾還可到契作果園體驗採摘樂趣，在梨農指導下現採現吃，感受汁多肉細的香甜口感。

三星上將梨屬於平地高接梨，今年種植面積44.82公頃，總產量可達630公噸，產期自6月中至8月中旬，平均產值每公頃約270萬元，主要為豐水及幸水2大品種，其他尚有黃金、秋黃、金秋、寶島甘露等。

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三星因土壤肥沃且灌溉便利，加上豐沛雨水滋潤、日夜溫差大，上將梨長得金黃飽滿、爽脆多汁，不論是肉質細緻、梨香特殊的「幸水梨」或是口感綿密、水分十足的「豐水梨」，都是季節、產地限定的頂級農特產，深受消費者青睞。

三星地區農會指出，上將梨是國內首屈一指的高接梨品牌，今年將與新北市板橋區農會、新竹喜來登飯店及關西服務區合作，在7月4日至6日舉辦為期3天的食農推廣活動，民眾可透過繪本了解栽培過程，並試吃不同品種的梨子，現場也會製作消暑聖品上將梨果茶凍。

三星地區農會在7月8日也會舉辦分類分級評鑑競賽，透過農政專家及廚師，對上將梨進行甜度、風味、外觀等指標評比，鼓勵農友精進栽培管理，拓展品牌價值；7月12日則邀請遊客至契作果園，體驗採收樂趣，透過採摘活動，品味香甜可口的鮮果。

代理縣長林茂盛說，今年氣候穩定、日夜溫差大，適合梨樹成長，香甜清脆、多汁飽滿的口感令人印象深刻，上將梨因品質優異，深受市場歡迎，每年一上市即搶購一空，供不應求。

農糧署東區分署也輔導三星地區農會成立水果集團產區，目前當地高接梨產銷班班員已有59戶加入，並輔導梨農通過產銷履歷驗證，讓上將梨安全溯源更有保障，提供消費者安心選購。

三星上將梨屬於平地高接梨，今年種植面積44.82公頃，總產量可達630公噸，產期自6月中至8月中旬，平均產值每公頃約270萬元。（記者王峻祺攝）

宜蘭三星因土壤肥沃且灌溉便利，加上豐沛雨水滋潤，日夜溫差大，上將梨長得金黃飽滿、爽脆多汁，代理縣長林茂盛（右2）協助行銷推廣。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣三星鄉上將梨進入盛產期，今年因氣候佳，總產量預估可破600公噸，三星地區農會攜手縣政府擴大行銷。（記者王峻祺攝）

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