勞動部公務員之死後 公部門職場霸凌防治新制7月1日上路

去年勞動部一名公務員之死後，公部門職場霸凌防治新制將於7月1日上路。圖為保訓會秘書蔡牧融繪製新制內容。（記者林曉雲翻攝）

2025/06/27 14:48

〔記者林曉雲／台北報導〕去（2024）年勞動部公務員被霸凌輕生案，引發全國震驚，帶動公務人員職場霸凌防治法制化，「公務人員安全及衛生防護辦法」將於今（2025）年7月1日生效，銓敘部長施能傑表示，新增「有牙齒的罰則」，使公務人員可以更免於面對語言、肢體或心理的恐懼，在職場安全防護網下，確保公務人員有尊嚴與有保障地安心工作。

考試院「國家人力資源論壇」第36期電子報今日發行，施能傑表示，政府部門從個案中快速學習改善原有制度的不足，新修正「公務人員保障法」及「公務人員安全及衛生防護辦法」，將重新建立職場霸凌預防和處理機制，保護體制將翻轉，不亞於勞動體系的職場安全衛生法。

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依保障法規定，首長或一級主管被認定霸凌，處5萬元至100萬元罰鍰；對提出安全建議或申訴者若有打壓或不合理處分，處3萬元至75萬元罰鍰且可按次處罰；對已知霸凌未採取有效措施或未建立必要職場安全衛生機制，限期未改善，處3萬元至150萬元罰鍰；若未提供必要防護致重大災害或死亡將可追究刑責，重大災害（3人以上罹難）處3年以下徒刑或拘役、併科100萬元以下罰金；如致死亡事故可處7年以下徒刑或拘役、併科200萬元以下罰金。

考試院於今年5月1日審議通過「公務人員保障法」部分條文修正草案、「公務人員安全及衛生防護辦法」修正草案，保障法部分修正條文將於總統公布後6個月施行，另安衛辦法部分將先上路，考試院預計於後（29）日發布，並自7月1日起生效。

保訓會秘書蔡牧融說明，5大修正重點包括：明訂職場霸凌定義、強化機關防治義務、完備內部申訴管道、增訂罰則追究責任、公部門申訴流程單軌化，安衛辦法增訂「職場霸凌之申訴及處理」專節，清楚揭示職場霸凌之定義，及各機關事前預防、事中處理與事後作為之具體內涵，並就內部申訴管道建構具備「程序一致且公正」之調查處理機制。

職場霸凌定義要件包括：（1）發生於職場之內部人員間，不含外部人員、（2）霸凌行為人具優勢地位或機會，不限於上對下權勢關係、（3）逾越職務上正當合理範圍且無必要性，須於個案中綜合各式要素加以判斷、（4）以歧視、侮辱言行或其他方式，包含積極作為與消極不作為、（5）造成不友善工作環境、（6）以持續性為原則，於情節重大時，例外不以持續發生為必要、（7）對身心造成不法侵害。

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